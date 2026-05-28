大陸河南9座小巴載16人 公路追尾貨車致13死3傷

河南南陽發生一宗奪命嚴重交通事故。周四（28日）凌晨2時40分左右，近南陽市滬陝高速公路，於G40滬陝高速河南省南陽市桐柏毛集段K991+800處，一輛掛有鄂F8A7L8車牌的大通小巴（客車），由後方追尾撞向一輛半掛貨車。事故至今已造成13人死亡，另有3人受傷。

據南方都市報、央視新聞，初步調查顯示，涉事的小巴核定載客量為9人，事發時車內實際載有16人，超載幅度接近1倍，不排除超載是導致傷亡慘重的原因之一。

事故發生後，大陸公安部表示高度重視，已迅速指派由交通管理局領導帶隊的工作組趕赴南陽，現場指導事故調查及善後處置工作。目前事故確切原因及具體細節進一步調查中，3名傷者已送院救治。

另據深港在線，縱觀這起事故，「過失方」絕非單一存在，其中包含嚴重超載，核載9人卻拉走16人，無論是司機私自攬客或公司運調安排，背後的車輛所屬公司或實際控制人對盈利的貪婪，以及對安全規程的漠視，是導致事故擴大的次生推手。

另外，客運公司動態監控系統是否有斷線，沿途高速交警是否對重點時段、車型進行有效監管，均有待公安部派出工作小組進一步查明。