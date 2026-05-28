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陸網上質疑聲不斷！被列致癌物禁廣告 廣東檳榔文化展叫停

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
原定月底在廣州荔灣區舉辦的「廣東檳榔千年文化展」，引發眾多大陸網友質疑檳榔是致癌物質，被當地市監局緊急叫停。（南方都市報）
原定月底在廣州荔灣區舉辦的「廣東檳榔千年文化展」，引發眾多大陸網友質疑檳榔是致癌物質，被當地市監局緊急叫停。（南方都市報）

原定月底在大陸廣州荔灣區舉辦的「廣東檳榔千年文化展」，引發眾多大陸網友質疑，被當地市監局緊急叫停。此前，廣州多個熱門商圈曾開展同類型展覽。

南方都市報報導，該展覽由海南和成天下科技發展有限公司主辦。1月21日至3月5日，該公司還在廣州正佳廣場和汕頭金平萬達廣場同時開展「廣東檳榔千年文化展」。

據介紹，相關展覽為大陸全國首個聚焦廣東檳榔文化脈絡的沉浸式體驗展館，介紹檳榔的藥用價值、禮俗意義，以及檳榔與廣州的歷史淵源等。展覽期間，該公司還推出限定檳榔禮盒。

部分大陸網友在社交平台質疑，「不明白為啥檳榔能大肆做展覽？」、「檳榔不是不允許做廣告嗎？」早在2003年，檳榔被世界衛生組織列為一級致癌物，與菸草、酒精等致癌物為同類。2021年起，廣州全面叫停檳榔相關廣告。

廣州市荔灣區市場監督管理局27日回應，未收到相關活動報備手續，經屬地街道及相關職能部門勸導，該活動周一（25日）停辦，當局未來將會同相關職能部門加強規範和監管。

檳榔為何會致癌？浙江大學醫學院附屬口腔醫院頜面外科副主任劉宇表示，有研究發現，檳榔中的生物堿會刺激口腔黏膜使其纖維性變，導致口腔黏膜由軟變硬，失去彈性，而該疾病本身屬於口腔潛在惡性疾患，癌變風險達7-30%。

另外，檳榔果是粗纖維，長期咀嚼過程中本身就會對口腔黏膜有微小創傷，長期刺激，有部分會因為這些創傷因素出現不可愈合的潰瘍，進而癌變。患者會出現明顯的疼痛感、張口受限、口腔黏膜全口變白等症狀。

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