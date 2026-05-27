香港邵逸夫獎基金會公布今年得獎名單 七名科學家被授予三大獎項

香港邵逸夫獎基金會今天公布今年得獎名單，七名國際頂尖科學家分別被授予天文學、生命科學及醫學、數學科學三大獎項。

邵逸夫獎是一項國際性獎項，由已故慈善家邵逸夫先生創立，每年表彰在天文學、電腦科學、生命科學與醫學、以及數學科學領域取得傑出成就的科學家。

日本東京大學的野本憲一教授、美國加州大學的斯坦福‧伍斯利教授獲頒天文學獎，表彰其恆星爆炸和元素起源研究；法國巴斯德研究院榮休教授安妮‧德尚教授、法國法蘭西公學院的戴宇閣教授、中國上海交通大學的陳竺教授，獲頒生命科學及醫學獎，以表彰他們發現急性早幼粒細胞白血病在分子性細胞層面的致病基礎，並開創了協同標靶治療方案，令這種疾病從最致命的癌症，轉變為治愈率最高的癌症之一；美國史丹佛大學的伊曼紐爾‧康德斯教授、美國普林斯頓大學的卡米洛‧德‧雷列斯教授，獲頒數學科學獎，表彰他們運用深刻數學分析技術，解決重要應用取得突破。

邵逸夫獎每年頒獎一次，每項獎金一百二十萬美元。今年為第二十三屆頒發，頒獎典禮日期將於稍後公布。邵逸夫獎還有第四個獎項，是將於2027年首次頒發的電腦科學獎。