快訊

中職／連28局沒得分、連3場遭完封 兄弟再吞本季第2度6連敗

聽新聞
0:00 / 0:00

女大生極端節食1個月減10kg！減肥驚變重度脂肪肝 醫生曝原因

香港01／ 撰文：安琪拉
福建1名20多歲的女大學生為了快速瘦身，採取極端節食方法，每天早晚只吃1片麵包，午餐則單吃水果，雖然短短1個月內體重成功急降10公斤，但隨之而來的是身體代謝紊亂，經醫院檢查後竟然發現有重度脂肪肝。圖/AI生成
福建1名20多歲的女大學生為了快速瘦身，採取極端節食方法，每天早晚只吃1片麵包，午餐則單吃水果，雖然短短1個月內體重成功急降10公斤，但隨之而來的是身體代謝紊亂，經醫院檢查後竟然發現有重度脂肪肝。圖/AI生成

為了追求完美身形而盲目節食，隨時減肥不成反賠上健康！福建1名20多歲的女大學生為了快速瘦身，採取極端節食方法，每天早晚只吃1片麵包，午餐則單吃水果，雖然短短1個月內體重成功急降10公斤，但隨之而來的是身體代謝紊亂，經醫院檢查後竟然發現有重度脂肪肝

湖南省人民醫院臨床營養科主任蔡華警告，除了極端節食傷肝外，不少減肥人士習慣半夜觀看美食直播（吃播）以「看了就當作吃了」，此舉原來極度傷胃，嚴重者可引發胃炎及胃潰瘍，因此提醒減肥人士，務必科學瘦身。

極端節食致營養失衡 肝臟缺乏蛋白質無法排脂

據內地媒體《陝視新聞》報道，該名女大學生小敏（化名）為快速瘦身，進行了極端節食法，早晚只食1片麵包，中午僅吃水果，雖然1個月內體重驟降10公斤，但身體卻出現嚴重問題，到醫院檢查後竟發現有重度脂肪肝。

為何瘦下來反而會患上重度脂肪肝？根據《上海市衛生健康委員會》發布的科普資料指出，脂肪肝的本質是肝臟內的脂肪代謝失衡，導致脂肪合成過多或排出減少，只吃水煮菜與雜糧，長期缺少肉類、蛋類及奶類等優質蛋白質的攝取，會導致人體無法合成足夠的脂蛋白。

脂蛋白是肝臟將脂肪運送出去的運輸載體，當體內缺乏蛋白質，脂肪便難以順利代謝排出，只能不斷堆積在肝臟內。小敏正是因為極端節食導致嚴重營養不良，體內脂肪無法正常運轉，最終演變成重度脂肪肝。

半夜看「吃播」都出事？ 醫生：刺激胃酸分泌恐變胃潰瘍

除了節食風波，不少人一邊控制飲食，半夜卻養成了觀看美食直播（吃播）的習慣，湖南省人民醫院臨床營養科主任蔡華指出，夜間長期「只看不吃」，不僅會因熬夜傷身，更因為「空肚看吃播」而刺激迷走神經。當大腦接收到美食的視覺和聽覺刺激時，迷走神經會處於興奮狀態，進而促使身體分泌胃酸、胰液甚至胰島素，此時胃中沒有食物可以中和胃酸，胃酸便會直接刺激胃黏膜，長期下來，極容易引發胃炎，甚至惡化成胃潰瘍。

醫生提醒，極端節食減重對身體傷害極大，市民如需減重，務必前往合資格醫療機構求醫，由專業醫生或營養師根據身高、體重、身體指標及既往病史，制定個性化的飲食與運動方案，切勿盲目自行用藥或節食。

延伸閱讀：

台男直播特寫女消防員臀部　驚呼「好翹」　落網辯稱「不是說她」

筍工？內蒙古牧場月薪1.6萬招夫妻放3000隻羊　冬天凍至零下40度

文章授權轉載自《香港01》

減肥 脂肪肝 福建 蛋白質 醫生 減重

相關新聞

礦工稱檢查前會「通風報信」...大陸最高檢掛牌督辦山西礦難

針對山西省沁源縣留神峪煤礦22日發生瓦斯爆炸，造成至少82人死亡的嚴重礦災，大陸官媒新華社26日報導，大陸最高人民檢察院25日決定，對全案「掛牌督辦」，要求查明事故原因及事實，並從嚴懲處主要責任人員。

曾在新疆七五事件反抗暴徒 大陸伊斯蘭教副會長涉違法被捕

大陸伊斯蘭教協會副會長阿布都西克爾·熱合木都拉涉嫌違法犯罪，被撤銷政協委員資格。他在烏魯木齊「七五」事件中勇敢反抗暴徒被官方大力宣傳，曾獲「全國民族團結進步模範個人」等表彰。對著名宗教領袖逮捕撤職，是大陸近年罕見的做法。

女大生極端節食1個月減10kg！減肥驚變重度脂肪肝 醫生曝原因

福建一名女大學生為了快速減重，進行極端節食，一個月內體重下降10公斤，卻導致重度脂肪肝。醫生警告，極端節食不僅傷肝，半夜看美食直播也會刺激胃酸分泌，增加胃炎風險。專家呼籲應科學減肥，避免損害健康。

人畜不分？小狗上桌吃蛋糕惹議 海底撈喊停攜寵用餐

海底撈火鍋26日發布關於攜寵用餐的相關說明稱，海底撈試圖探索寵物友善模式，目前有三家門市在試點，但經過一段時間的測試，該項試點引發許多爭議，海底撈決定停止這項試點，三家店即日起均不再提供線下攜寵接待服務；而讓海底撈決定停止攜寵用餐的關鍵，來自一段寵物狗在餐位舔食餐盤中蛋糕的影片，許多網友對此大喊「無法接受」。

主打北大醫學背景 網紅保健「五個女博士」遭控：喝了過敏、嘔吐

隨著「618」電商大促銷臨近，口服美容與保健食品品類競爭進入白熱化階段，長期位居某主流電商平台醫藥保健類銷售前列的網紅品牌「五個女博士」，近日再度陷入輿論風暴；在經歷先前因爭議廣告被重罰百萬元的風波後，該品牌近期再度遭到大量消費者投訴，指稱飲用後出現皮膚過敏、紅腫甚至嘔吐等不良反應，且面臨「承諾無效退款卻遭拒」維權困境。

河南女買牙膏抽中世界盃門票想轉售 有人出價50萬 超市：票是真的

近日，河南南陽一名女子帶孩子在超市買牙膏抽中今年世界盃門票，但因無法到現場觀賽，她發布視頻上網轉售，引發全網關注，有人留言鼓勵她不要錯過這段難得的經歷，還有人開出高達10萬元至50萬元不等的價格求購。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。