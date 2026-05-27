深圳快速道路油罐車撞公車引發大火 暫無傷亡報告

中國深圳市南坪快速道路傍晚發生嚴重火災，還傳出爆炸聲，現場的隔音棚遭波及被燒毀，滾滾黑煙直衝天際。據陸媒報導，原因是一輛油罐車與公車碰撞後失火。截至目前，暫無傷亡報告。

據深圳新聞網報導，27日下午5時許，南坪快速道路西向新屋路段發生嚴重火災，現場伴有爆炸聲。社群相關影片顯示，大火發生前，該路段發生一起交通事故，一輛油罐車與一輛公車發生碰撞後停靠在右側兩條車道上，另有一輛小汽車車身受損，橫停在左側兩條車道上。

影片顯示，快速路隧道內及隔音棚頂部其後燃起明火，伴隨大量黑色濃煙直衝天際；隔音棚幾近燒毀。

據陸媒瀟湘晨報，經過事發路段的網友稱，火已經快燒到隧道口，後續車輛全部倒出，堵在隧道口，原因是車輛起火導致。

深圳市南山區應急管理局工作人員傍晚表示，現場正在撲滅火勢，目前掌握的情況是車輛起火引發的火災，已對現場人員進行疏散，並表示暫未接到人員傷亡報告，詳情以後續官方通報為準。