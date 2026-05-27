蘇南瑞麗航空班機起飛後 男子欲開緊急出口被控制

中國蘇南瑞麗航空一架班機昨天從江蘇常州市起飛後，一名舉止怪異的男乘客試圖拉開緊急出口艙門，被機組人員與其他乘客合力控制。班機最後安全降落在預定地吉林長春市，涉事男子被移交警方。

網友在社群發布短影音稱，蘇南瑞麗航空26日從常州飛往長春的DR5015班機上，有男子在飛機起飛後試圖拉開緊急出口艙門，引發熱議。一名乘客發文稱，這個人起飛後在機上來來回回走，大熱天還穿著羽絨服，舉止怪異。

現場影片顯示，多名機組人員與乘客合力控制住這名男子，將他綁上約束帶。

陸媒南方都市報N視頻報導，蘇南瑞麗航空今天通報，26日，蘇南瑞麗航空DR5015常州至長春航班處於平飛階段時，一名男性旅客起身在通道中來回走動，乘務組多次勸導其返回座位，該旅客始終拒不配合，為防範安全風險，乘務組隨即安排工作人員對其全程重點關注。

通報說，該旅客其後逗留在客艙21至22排緊急出口區域，並試圖觸碰緊急出口艙門，乘務員、安全員第一時間上前阻攔，在周邊熱心旅客的積極協助下，成功將涉事旅客控制，並將其轉移至客艙最後一排實施管控。

蘇南瑞麗航空表示，由於飛機巡航階段艙內外氣壓差，緊急出口艙門無法在艙內人工開啟，且該事件中涉事旅客也並未觸碰到艙門，未對飛行安全造成影響。