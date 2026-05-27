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2026年度邵逸夫獎揭曉 美法中日學者得獎

中央社／ 香港27日電

香港邵逸夫獎今天公布2026年度得獎名單，得獎者分別來自美國、法國、中國與日本。其中，中國學者陳竺與兩位美國學者同獲生命科學與醫學獎；日本學者野本憲一與美國學者分享天文學獎。

據公布，今年各獎項的得獎者如下：

天文學獎頒予兩人，分別是日本東京大學榮休教授暨科維理宇宙物理學與數學研究所訪問資深科學家野本憲一、美國加州大學聖克魯斯分校天文學及天體物理學教授伍斯利（Stanford Woosley），以表揚他們對恆星爆炸和元素起源的研究。

生命科學與醫學獎平均頒予3人，他們是法國巴斯德研究院榮休教授德強（Anne Dejean）、法國法蘭西公學院細胞與分子腫瘤學講席教授戴宇閣（Hugues deThé），以及中國上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院教授陳竺。

生命科學與醫學獎項是要表揚他們發現急性早幼粒細胞白血病在分子與細胞層面的致病基礎，並開創了協同標靶治療方案，令這種疾病從最致命的癌症行列，轉變為治癒率最高的癌症之一。

數學科學獎頒予兩人，他們是美國史丹佛大學巴納姆—西蒙斯數學與統計學講座教授坎德斯（EmmanuelCandès）、美國普林斯頓高等研究院數學學院IBM馮諾依曼講座教授雷列斯（Camillo De Lellis），以表揚他們在運用深刻數學分析技術解決重要應用方面取得的突破性貢獻。

邵逸夫獎由已故香港影視大亨邵逸夫於2002年成立，2004年首次頒發獎項，設有上述3個獎項，各獎項的獎金為120萬美元，可由1人獨得或最多3人分享。

明年起，邵逸夫獎將會新增頒發電腦科學獎，獎金同樣是120萬美元。

日本 法國 香港

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