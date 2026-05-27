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礦工稱檢查前會「通風報信」...大陸最高檢掛牌督辦山西礦難

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
留神峪煤礦22日發生瓦斯爆炸造成重大傷亡，已造成82人死亡、2人失蹤、128人受傷，成為中國大陸17年來最慘重的礦災。（央視新聞截圖）
留神峪煤礦22日發生瓦斯爆炸造成重大傷亡，已造成82人死亡、2人失蹤、128人受傷，成為中國大陸17年來最慘重的礦災。（央視新聞截圖）

針對山西省沁源縣留神峪煤礦22日發生瓦斯爆炸，造成至少82人死亡的嚴重礦災，大陸官媒新華社26日報導，大陸最高人民檢察院25日決定，對全案「掛牌督辦」，要求查明事故原因及事實，並從嚴懲處主要責任人員。

據報導，大陸最高人民檢察院以「依法嚴厲打擊危害生產安全刑事犯罪，保護人民群眾生命財產安全」為由，決定對這起「造成特別重大人員傷亡」的事故掛牌督辦。

在大陸，「掛牌督辦」是指上級政府及行政主管部門，透過社會公示等方式，對重點案件實行限期查辦整改（整頓改革）的監管機制，未按期完成，將啟動問責（追究官員失職責任）程序。

該院表示，中國檢察機關將保持對危害生產安全犯罪高壓態勢，依法從嚴懲處「造成群死群傷、人民群眾反映強烈」的「重特大危害生產安全犯罪」，切實維護人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。

據陸媒大風新聞，當地一名礦工指出存在通風報信問題，一般情況下是有訊息通知來檢查，人家通知明天來檢查，凌晨礦企就將未報批的作業面用水泥封堵；另一名礦工透露，上周五礦企開會時告訴他們，翌日有個叫「八處」的上級單位來檢查，檢查前就要「封閉下組煤」（隱蔽作業面）。多名礦難倖存者受訪坦言，事後回想起來才感到很害怕，也清楚下礦時存在的隱患。

大陸最高檢要求，山西省檢察機關充分履行檢察職能，協同公安機關及有關部門，依法查明事故原因、案件事實，對於事故主要責任人員，依法從嚴懲處。檢察機關將保持對危害生產安全犯罪高壓態勢，依法從嚴懲處造成群死群傷、民眾反映強烈的重特大危害生產安全犯罪，切實維護民眾生命財產安全和社會大局穩定。

留神峪煤礦22日發生瓦斯爆炸造成重大傷亡，震動中共高層，中共總書記習近平當晚作出指示，要求全力救治傷員，並查明事故原因，依法嚴肅追責。截至目前該事故造成82死、2人失蹤、128人受傷，成為中國大陸17年來最慘重的礦災。

爆炸 新華社 大陸

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