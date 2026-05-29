機器狗「入職」 當熊貓國家公園巡護員

「民警+智能機器狗+無人機」的立體巡防模式，為愈來愈多的生物多樣性保護插上科技的翅膀。其中，機器狗不只協助人類，也監測著生態，連保育人員也很好奇，大熊貓和鴻雁等野生動物見到機器狗的那天，雙方的互動 會是怎樣的表情？

AI（人工智能）不僅在多個行業逐漸被應用，還成了保育尖兵。四川省綿陽市平武縣王朗國家級自然保護區內，近日多了一位特殊的「機器狗巡護員」，它成了綿陽平武縣公安局白馬派出所所長、被稱為「熊貓警長」的韓代明和他的隊友們的新搭檔，肩負起巡護園區及以多種「黑科技」助力保育大熊貓的責任，科幻感滿滿的機器狗「入職」，讓巡查工作更顯效率。

近日，韓代明再一次背上警務背包，和派出所民警、巡護員一起，踏上了前往大熊貓國家公園王朗片區的巡護之路。綜合華西都市報、四川法治報的報導，與以往不同的是，平武公安在此次巡山中，引入了「機器狗」（智能仿生四足機器人」，與無人機、紅外相機等設備共同織起「天空地」一體化的智慧「巡防網」。

早年巡山 編織袋裝物資

「過去巡山全靠兩條腿，現在咱們有了『新戰友』，守護這片林子底氣更足了」，巡護途中，韓代明指著身邊一隻正在穩健爬坡的機器狗介紹道，它還背負著託運物資和巡護員穿梭於林間，「機器狗加入巡護 隊，讓大熊貓國家公園的巡護設備再上一個新台階」。

韓代明說，老一輩巡山人用紡織袋當背包裝物資，裝的東西少不說，還勒得肩膀疼。後來，巡護員用上專業雙肩包，如今升級到機器狗，「巡護隊裝備升級，物資保障更充分了」。

有巡護員把拍攝的機器狗圖片發到微信朋友圈，69歲的王成華點了一個讚。王成華曾是平武森林公安，在王朗自然保護區巡了六年山，雖然已退休多年，但他一直記得當年巡山的艱辛。

王成華於1979年分配到王朗自然保護區，工作職責是打擊偷獵者和巡山。「當時沒有統一的背包，有人背布口袋，有人直接用紡織袋」，王成華說，他第一次上山時帶了一支步槍，背了一個裝有饅頭、柴刀、塑料布以及一壺開水的編織袋，「東西裝進去後，用繩子繫住袋口，做成簡易背包」。

王成華說，他們常常是早上出去巡山，晚上才能回來。「有一次為抓捕一個盜獵者，我們追了幾座山」，他說，人抓住了，但王成華與另一個同事卻在山裡迷路，他們在山上走了一個通宵，「晚上看不見路，我們就用打火機照明」。

帶的乾糧吃完了，體力也消耗殆盡。「最後找到一個偷獵者搭建的棚子，裡面還有一些火燒饃」。就是靠著這幾個火燒饃，王成華和同事才走出大山。

無人機監測網 裝備升級

後來，王成華調回了平武縣城，但缺物資的經歷仍讓他感到後怕，他想著，如果有一個專業背包，也許就能多背一些物資。「現在的巡護條件好多了，並且每人還配備一個專業的雙肩包」，巡護員鄭勇說。

今年51歲的鄭勇見證了巡護裝備的升級，「2000年初，我們配備專業的雙肩包，載重能達到10斤左右」。隨著大熊貓國家公園的成立，他們又領到可防寒的衝鋒衣。

裝備好了，巡護員的巡護路程更遠了。獲評「中國好人」的王朗國家級保護區巡護員羅春平與梁春平，20餘年間用腳步丈量了4萬公里巡護路，磨破的鞋履堆成小山。

現在的保護區內，480台紅外相機「藏」在樹林裡，50多個智能卡口守在路口，兩台無人機能上天巡查，六處無人機自動巡防機房隨時待命，這「天空地」一體化的監測網，解決了深山無法實時巡防的難題，實現對大熊貓、金絲猴、扭角羚、紅腹錦雞等野生動物活動及林火、人為活動的實時監測。

此外，無人機巡查和林區實時監控也成為常態，彌補人力巡護在地形複雜區域的不足，能快速發現非法入侵、火情隱患等問題，讓生態守護更高效精準。

已進入野外場景測試

這隻機器狗由綿陽市公安局聯合中國兵器工業第58研究所共同研製，是中國領先的智能型警務巡邏設備。它不僅四肢關節靈活，能輕鬆應對高山深谷的複雜地形，更具備自主巡護的「智慧大腦」，只需提前設定好線路，它便能獨立開展常態化巡護任務，搭載的紅外熱成像儀、氣體探測器等設備，能實時回傳林區畫面與異常數據。

「機器狗不僅能負重，還兼顧搜救、生命特徵預警等功能」，59智能科技有限公司一負責人說，這位智能「新戰友」是體貼的「挑夫」，也是無畏的「偵察兵」，目前巡山機器狗已進入測試野外場景階段。

該款機器狗裝配有布控球、邊緣計算模塊、語音對講模塊、網絡、GNSS、跟隨模組、防護模組以及360度全景相機等。除能負重30公斤、攀爬30度坡度、一口氣能走10公里左右之外，還能輕鬆應對高山深谷的複雜地形，更具備了自主巡護的「智慧大腦」，只需提前設定好線路，便能獨立開展常態化巡護任務，搭載的紅外熱成像儀、氣體探測器等設備，能實時回傳林區畫面與異常數據。

「後期通過攝像頭與無人機信息共享，還可以近距離觀察大熊貓活動軌跡」，該負責人說。

機器狗幫助巡護隊員背負物資。（取材自四川法治報）

機器狗和巡護員在巡邏。（取材自華西都市報）

民警和巡護員對發現的動物足跡勘察記錄。（取材自四川法治報）