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人畜不分？小狗上桌吃蛋糕惹議 海底撈喊停攜寵用餐

世界日報／ 北京27日電
一段寵物狗在海底撈餐位舔食餐盤中蛋糕的影片，許多網友對此大喊「無法接受」。(取材自界面新聞)
一段寵物狗在海底撈餐位舔食餐盤中蛋糕的影片，許多網友對此大喊「無法接受」。(取材自界面新聞)

海底撈火鍋26日發布關於攜寵用餐的相關說明稱，海底撈試圖探索寵物友善模式，目前有三家門市在試點，但經過一段時間的測試，該項試點引發許多爭議，海底撈決定停止這項試點，三家店即日起均不再提供線下攜寵接待服務；而讓海底撈決定停止攜寵用餐的關鍵，來自一段寵物狗在餐位舔食餐盤中蛋糕的影片，許多網友對此大喊「無法接受」。

界面新聞報導，根據海底撈介紹，為了探索寵物友善模式，公司從去年開始進行攜寵就餐試點。2025年9月10日，海底撈在深圳上河坊店開啟此項試點，2026年3月20日在武漢群星城店開始試點，2026年5月21日在深圳壹方城開始試辦。

針對上述三家攜寵就餐試點計畫全部停止，海底撈表示，雖然線下試點停止，但海底撈對養寵顧客的關懷不會改變，未來寵物友善服務將全面轉至線上，持續開發專屬寵物食品、零食、玩具及周邊等產品。

海底撈此次決定停止此試點業務的直接導火線和近期的爭議有關；日前，一段寵物狗在海底撈門店吃蛋糕的視頻引發大量關注。影片顯示，有網友帶小狗到海底撈用餐，小狗在餐位上，舔食餐盤上的蛋糕。許多網友留言稱「無法接受」，還有人表示「抵制狗店，人畜不分的狗店，人類就不要去了」，「在家裡怎麼都可以，這是公共設施」，「這決策就叫『丟了西瓜撿了芝麻』，為了一小撮人得罪一大撥人」。

該海底撈門市回應，門市是寵物友善餐廳，寵物用餐的區域和客人用餐區域是分開的，寵物有專屬用餐區和餐具，不允許上客人餐桌，影片中寵物主人使用的是一次性餐具。

另據潮新聞報導，在寵物入店環節，海底撈相關門市只允許已接種有效疫苗的犬貓進入，並禁止深圳禁養犬入店。寵物進入餐區前，工作人員會檢查寵物免疫證明，檢查寵物體表狀況，並進行記錄。隨後，門市會提供清潔手套、紙尿褲等用品，降低寵物進入公共空間後的衛生風險。

多個城市試點寵物友善餐廳和近年來興起的寵物經濟有關；而就在攜帶寵物用餐成為一種新風尚的同時，由此帶來的衛生安全問題也備受關注，並常常引發養寵群體與非養寵群體之間的矛盾。有評論認為，寵物友善的本質，是城市文明的精細化表達，它不應是「一刀切」的禁止，也不應是無原則的放任，而是在法治規範的軌道上尋求理性平衡。

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