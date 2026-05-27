快訊

育兒減工時全國上路 12歲以下家長每日少工1小時、薪水照發可獲補助

李多慧穿北一女制服熱舞遭校友開轟 本尊親回應了

傳訊金溥聰「停止傷害馬英九」？馬以南聲明：願出庭提供證據

聽新聞
0:00 / 0:00

河南女買牙膏抽中世界盃門票想轉售 有人出價50萬 超市：票是真的

世界日報／ 北京27日電
河南南陽一名女子帶孩子在超市買牙膏抽中今年世界盃門票。(視頻截圖)
河南南陽一名女子帶孩子在超市買牙膏抽中今年世界盃門票。(視頻截圖)

近日，河南南陽一名女子帶孩子在超市買牙膏抽中今年世界盃門票，但因無法到現場觀賽，她發布視頻上網轉售，引發全網關注，有人留言鼓勵她不要錯過這段難得的經歷，還有人開出高達10萬元至50萬元不等的價格求購。

瀟湘晨報報導，當事女子網上發布的視頻顯示，她表示自己此前在南陽某超市購買牙膏後參與抽獎，意外抽中了特等獎「2026美加墨世界盃16強賽7月3日門票一張」，但由於無法親赴現場觀賽，她希望將這張門票轉給真正想去看球的球迷。

該家超市工作人員表示，本次抽獎活動是開元廣場舉辦的周年慶活動，在廣場任意門店單筆消費滿128元即可參與，特等獎世界盃門票僅此一份，由牙膏品牌方提供。工作人員強調，品牌方是提供真的票，中獎者需線上認證後領取，轉賣屬於個人行為。至於門票是否實名、能否轉賣，廣場方面並不清楚，同時提醒有意收票者注意辨別，避免被騙。

據報導，隨著視頻熱度飆升獲得數十萬瀏覽量，當事女子重申希望把票轉給真心想去的球迷，懇請純粹看熱鬧的網友繞行。

有網友留言鼓勵她不要錯過這段難得的經歷，也有人開出高達10萬元至50萬元不等的價格求購；不過也有不少懂行的網友冷靜指出，這張票只是16強賽，並非總決賽，雖然世界盃門票確實普遍偏貴，但這場球賽的門票根本不值這個價。

央視新聞報導，2026年美加墨世界盃是歷史上首次由美國、加拿大、墨西哥三個國家聯合承辦的世界盃，將於6月11日至7月19日在16座城市舉行，賽事首次擴容至48支球隊，共計104場比賽。中央廣播電視總台已正式獲得本屆世界盃中國地區獨家全媒體版權，將通過CCTV5、央視頻等平台免費直播全部104場比賽，中國球迷無需付費即可觀賽。

當事人發布影片內容截圖，顯示2026美加墨世界盃1/16決賽門票一張。（視頻截圖）
當事人發布影片內容截圖，顯示2026美加墨世界盃1/16決賽門票一張。（視頻截圖）

延伸閱讀

洛世界盃門票 疑官方刻意炒高 FIFA：依市場行情定價

50元世界盃球票樂透 報名首日3分鐘額滿…5/30前還有機會

世界盃1000張50元門票 5/25開放紐約居民登記抽籤

亞馬爾會參賽嗎？除了票價爭議 你應該知道的世界盃4件事

相關新聞

香港機場二號客運大樓今啟用 3間飛台港航線香港公司陸續遷入

香港機場二號客運大樓離境設施今起正式啟用，有15間航空公司陸續遷入，其中包括3間飛台港航線的香港本地航空公司。

礦工稱檢查前會「通風報信」...大陸最高檢掛牌督辦山西礦難

針對山西省沁源縣留神峪煤礦22日發生瓦斯爆炸，造成至少82人死亡的嚴重礦災，大陸官媒新華社26日報導，大陸最高人民檢察院25日決定，對全案「掛牌督辦」，要求查明事故原因及事實，並從嚴懲處主要責任人員。

曾在新疆七五事件反抗暴徒 大陸伊斯蘭教副會長涉違法被捕

大陸伊斯蘭教協會副會長阿布都西克爾·熱合木都拉涉嫌違法犯罪，被撤銷政協委員資格。他在烏魯木齊「七五」事件中勇敢反抗暴徒被官方大力宣傳，曾獲「全國民族團結進步模範個人」等表彰。對著名宗教領袖逮捕撤職，是大陸近年罕見的做法。

人畜不分？小狗上桌吃蛋糕惹議 海底撈喊停攜寵用餐

海底撈火鍋26日發布關於攜寵用餐的相關說明稱，海底撈試圖探索寵物友善模式，目前有三家門市在試點，但經過一段時間的測試，該項試點引發許多爭議，海底撈決定停止這項試點，三家店即日起均不再提供線下攜寵接待服務；而讓海底撈決定停止攜寵用餐的關鍵，來自一段寵物狗在餐位舔食餐盤中蛋糕的影片，許多網友對此大喊「無法接受」。

主打北大醫學背景 網紅保健「五個女博士」遭控：喝了過敏、嘔吐

隨著「618」電商大促銷臨近，口服美容與保健食品品類競爭進入白熱化階段，長期位居某主流電商平台醫藥保健類銷售前列的網紅品牌「五個女博士」，近日再度陷入輿論風暴；在經歷先前因爭議廣告被重罰百萬元的風波後，該品牌近期再度遭到大量消費者投訴，指稱飲用後出現皮膚過敏、紅腫甚至嘔吐等不良反應，且面臨「承諾無效退款卻遭拒」維權困境。

河南女買牙膏抽中世界盃門票想轉售 有人出價50萬 超市：票是真的

近日，河南南陽一名女子帶孩子在超市買牙膏抽中今年世界盃門票，但因無法到現場觀賽，她發布視頻上網轉售，引發全網關注，有人留言鼓勵她不要錯過這段難得的經歷，還有人開出高達10萬元至50萬元不等的價格求購。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。