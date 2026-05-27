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主打北大醫學背景 網紅保健「五個女博士」遭控：喝了過敏、嘔吐

世界日報／ 北京27日電
「五個女博士」的核心產品「膠原蛋白肽維C飲品」。(取材自品牌官網)
「五個女博士」的核心產品「膠原蛋白肽維C飲品」。(取材自品牌官網)

隨著「618」電商大促銷臨近，口服美容與保健食品品類競爭進入白熱化階段，長期位居某主流電商平台醫藥保健類銷售前列的網紅品牌「五個女博士」，近日再度陷入輿論風暴；在經歷先前因爭議廣告被重罰百萬元的風波後，該品牌近期再度遭到大量消費者投訴，指稱飲用後出現皮膚過敏、紅腫甚至嘔吐等不良反應，且面臨「承諾無效退款卻遭拒」維權困境。

綜合南方都市報、南方日報等報導，主打由五位北大醫學女博士聯合創立的「五個女博士」是一個口服美容飲料品牌。據黑貓投訴平台的最新數據顯示，有消費者控訴，在直播間聽信主播「試吃沒效果能退」的承諾後購買，實際飲用後毫無效果，要求退款時卻遭商家百般拒絕。

更嚴重的是，多位消費者反應身體出現不良副作用。投訴內容集中在飲用該品牌產品後，出現「惡心嘔吐」、「皮膚紅腫起痘」以及「過敏起水泡」等症狀，亦有網友在社群平台分享自己花費大筆金錢，卻換來腹瀉、失眠及月經失調等健康問題。

「五個女博士」的核心產品「膠原蛋白肽維C飲品」究竟是何物？調查發現，該產品外包裝明確標註為「營養膳食補充劑（非食健）」，執行標準為GB7101（普通飲料國家食品安全標準），本質上屬普通食品，並非保健食品，更非特殊用途化妝品。在國家市場監督管理總局官網上，也查無該公司任何保健食品的註冊備案紀錄。

然而，該品牌在直播間與電商頁面上，長期使用「光澤度增加81.19%」、「細紋體積減少20.76%」等精準數據進行功效暗示。儘管下方附有隱蔽的小字免責聲明，但山東淄博市博山區市場監管局已於2025年7月認定其經銷商構成虛假宣傳並作出行政處罰。

事實上，這並非該品牌首次觸碰監管紅線。2023年5月，該品牌因投放「老公氣我，喝！熬夜追劇，喝！都是你們逼的！」等物化女性、製造容貌焦慮的電梯廣告，遭到官方媒體點名批評。隨後，北京、上海等地監管部門針對品牌方、廣告製作方及發布商連開三張罰單，累計罰款總額高達107.7萬元人民幣。

此外，該品牌主打的「北大博士聯合創立」金字招牌也遭到校方打臉。北京大學醫學部早在2020年即發表嚴正聲明，強調五位往屆畢業博士生純屬「個人行為」，與北大校方、醫學部及任何教授無關。

主打由五位北大醫學女博士聯合創立的「五個女博士」是一個口服美容飲料品牌。(取材自品牌官網)
主打由五位北大醫學女博士聯合創立的「五個女博士」是一個口服美容飲料品牌。(取材自品牌官網)

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