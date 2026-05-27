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「三年了，快還錢…」山東民企用無人機討債 催農業局還款

世界日報／ 北京27日電
山東一民企放飛無人機催縣農業農村局「還錢」。（視頻截圖）
山東一民企放飛無人機催縣農業農村局「還錢」。（視頻截圖）

近日，社群平台上一段「無人機催款」的影片引發關注。影片中，一架無人機升空後拉起紅色條幅，上面寫著：「商河縣農業局：三年了，快還錢！」喊話山東濟南市商河縣農業農村局，要求歸還拖欠近三年的專案款；商河縣農業農村局工作人員回應稱，「正在協商解決」。

上游新聞報導，上述視頻曬出的中標通知書顯示，涉事企業為山東軍神碳氫生物科技有限公司（下稱「軍神公司」），2023年5月中標商河縣政府採購「一標防」。軍神公司相關負責人高先生表示，公司實際得標的並非一個標段，而是六個標段，合約總金額360多萬元。 「活兒七天就幹完了，但款項一直拖著。」

高先生表示，計畫是在2023年小麥生長季節實施的「一噴三防」作業，即利用無人機噴灑農藥，負責近60萬畝小麥的防病、防蟲、防乾熱風作業，計畫經費屬於農業農村部門撥付的專款。項目驗收合格後，但相應款項遲遲未能到帳。

高先生還拿出一份落款時間為2024年12月17日、加蓋商河縣農業農村局公章的還款協議。協議顯示，軍神公司提供服務的項目防治費用共368.49萬元，農業農村局已支付27萬元，拖欠341.49萬元。雙方約定分期還款：2025年1月26日前支付50萬元；2025年10月30日前支付150萬元；2026年1月30日前支付141.49萬元。

然而，高先生說，第一筆僅到帳40萬元，第二筆150萬元只給了10萬元，第三筆141.49萬元僅支付5萬元，「每次都不按協議執行。」高先生表示，截至目前，仍剩餘280多萬元遲遲未結。高先生表示，公司工人中有家庭困難、老人患病等情況，長期拖欠款項已影響正常經營，「實在沒辦法了，才發了那個視頻」。

對此，商河縣農業農村局一名負責人則回應稱：與當事人高總已通電話，正在協商解決，周五見面」。至於網友也熱議「這個辦法好」、「那些天天跟著高喊科技進步的人看見了吧」，還有網友主張「政府欠錢很正常，能不能把局長縣長定為老賴，不能高消費，不能坐高鐵」。

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