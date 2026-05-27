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曾在新疆七五事件反抗暴徒 大陸伊斯蘭教副會長涉違法被捕

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸伊斯蘭教協會副會長阿布都西克爾·熱合木都拉涉嫌違法犯罪，被撤銷政協委員資格。（百度百科）
大陸伊斯蘭教協會副會長阿布都西克爾·熱合木都拉涉嫌違法犯罪，被撤銷政協委員資格。（百度百科）

大陸伊斯蘭教協會副會長阿布都西克爾·熱合木都拉涉嫌違法犯罪，被撤銷政協委員資格。他在烏魯木齊「七五」事件中勇敢反抗暴徒被官方大力宣傳，曾獲「全國民族團結進步模範個人」等表彰。對著名宗教領袖逮捕撤職，是大陸近年罕見的做法。

新疆維吾爾自治區政協官網消息，鑑於阿布都西克爾·熱合木都拉涉嫌違法犯罪，新疆政協常委會第十五次會議5月20日決定，撤銷阿布都西克爾·熱合木都拉第十三屆委員會委員資格。

據香港《明報》報導，阿布都西克爾·熱合木都拉在落馬之前，曾執掌新疆著名清真寺白大寺長達19年。據傳他是今年3月被查，目前尚不清楚具體牽涉哪些違法問題。

現年58歲的阿布都西克爾·熱合木都拉是維吾爾族，2007年起擔任有近百年歷史的白大寺伊瑪目（住持），2015年起擔任烏魯木齊市政協副主席。

2009年7月5日，新疆烏魯木齊爆發大規模騷亂，致近200人死亡。中共中央機關報《人民日報》同年8月3日刊發題為《三名暴徒清真寺逞兇：「不許玷汙清真寺」！—七月十三日發生在烏魯木齊白大寺裡的一場較量》的報導，曾宣傳阿布都西克爾·熱合木都拉勇敢反抗暴徒的精神。

報導稱，時任白大寺伊瑪目的阿布都西克爾·熱合木都拉正帶領150名信眾做禮拜，突然1名男信眾搶他的麥克風，被他制止，男子後來舉起旗幟大喊「聖戰！聖戰！願意跟我們的就一起走」企圖煽動，被阿布都西克爾·熱合木都拉嚴詞拒絕。

暴徒隨後抽出長刀傷人，直至警察趕到現場，開槍把他們擊斃。阿布都西克爾·熱合木都拉當時接受新華社訪問時稱：「不能讓暴徒玷汙清真寺，玷汙伊斯蘭教！」

阿布都西克爾·熱合木都拉曾先後獲大陸「全國民族團結進步模範個人」、「首屆全國創建和諧寺觀教堂先進個人」、「自治區五好宗教人士」等榮譽稱號。

據百度百科，阿布都西克爾·熱合木都拉是新疆維吾爾自治區第十三屆委員會委員，男，維吾爾族，1968年7月生，新疆吐魯番人，1993年7月參加工作，大學學歷（1993年7月新疆伊斯蘭教經學院畢業）。現任中國伊斯蘭教協會副會長，新疆烏魯木齊市政協副主席、天山區白大寺伊瑪目。

大陸 新疆 烏魯木齊

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