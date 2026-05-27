上海拚打造「AI+微短劇」產業高地 劇本最高補助23萬元

上海市文化與旅遊局日前印發《上海市加速人工智慧賦能微短劇高品質發展的若干措施》。其中提出，布局市級「AI+微短劇」中試基地。支持企業、科研院所、大學聯合開展中試基地建設與運營，推動AI深度賦能微短劇內容生產傳播全鏈條，探索形成具有推廣示範效應的產業解決方案。支持「AI+微短劇」應用創新。

其中，為鼓勵劇本創作。對入選大陸廣電總局「網絡視聽節目精品創作傳播工程」等評選項目者，一次給予劇本版權方5萬元人民幣（約新台幣23萬元）獎勵。

據界面新聞，該措施鼓勵企業聚焦產業典型應用場景，打造AI微短劇技能庫、AI代理。對自主研發、市場認可的AI代理項目，以不超過實際研發投入20%給予最高1000萬元人民幣支持。

為深入實施「人工智慧+」行動，加速推動人工智慧技術賦能微短劇產業高品質發展，制定這項措施。

將建構「AI+微短劇」技術支撐體系。佈局市級「AI+微短劇」基地。支持企業、科研院所、大學聯合開展中試基地建設與運營，推動人工智慧深度賦能微短劇內容生產傳播全鏈條，探索形成具有推廣示範效應的產業解決方案。

支持「AI+微短劇」應用創新。鼓勵企業聚焦產業典型應用場景，打造AI微短劇技能庫、AI代理。對自主研發、市場認可的智能體項目，以不超過實際研發投入20%給予最高1000萬元支持。

優化「AI+微短劇」核心要素供給。支持微短劇企業租用智能算力，對租用智能算力的主體給予支持。支援微短劇企業呼叫雲端平台部署的第三方大模型API（應用程式介面）。支援微短劇企業採購非關聯方的語料進行垂類模型訓練、AI代理應用研發。鼓勵創制資源共建共享。支持微短劇企業建立數位資產庫、IP庫。

此外，為激勵優質內容創作，將鼓勵劇本創作。對入選廣電總局網絡視聽節目精品創作傳播工程等國家評選項目的，一次給予劇本版權方5萬元人民幣獎勵。支持精品創作。對價值、內容、品質並重的優秀微短劇項目（含AI微短劇），給予最高300萬元獎勵。對提升城市形象、促進文商旅體展連結發展作用明顯的精品微短劇，在上述標準基礎上增加50%的扶持額度。

建構公共服務平台，要建立一站式服務中心。為壯大經營主體，上海將支持微短劇播出平台。培育優質微短劇廠牌。推動主流媒體創新發展。支持有條件的廣播電視台（融媒體中心）成立微短劇創作服務部門，鼓勵省級衛視頻道播出精品AI微短劇。培育超級創作者。

同時，對出品品質高、傳播效果好、社會反應佳並達到一定規模的微短劇出海企業，支持申報國家文化出口重點企業及項目，給予最高50萬元獎勵。

塑造產業生態。聚焦技術應用、內容創製、平台孵化、出海服務等重點領域，在徐匯區、楊浦區、閔行區建置AI微短劇產業集聚區。增強集聚功能。

為加強人才引育，要建立微短劇高層人才引進體系。