香港「現代韋小寶」鄧兆尊罹絕症 狠批娛圈 誇讚陳慧琳清泉

59歲香港藝人鄧兆尊據傳擁有15億港元（約1.9億美元）身家，演出不少影視、綜藝，累積不小知名度，過去還自曝同時與3位女友交往，而有「現代韋小寶」。他近日接受媒體專訪，除了大批演藝圈的名利生態，更罕見點名盛讚陳慧琳是娛樂圈少數能夠始終潔身自愛的人，「她是唯一清泉」。

綜合香港01等媒體報導，鄧兆尊認為，演藝圈充滿利益交換與人性誘惑，許多人為了上位不惜犧牲原則，但陳慧琳出身富裕，卻始終維持良好形象，多年來幾乎沒有負面新聞，讓他相當佩服。

訪談中，鄧兆尊也首度坦承自己罹患無法根治的疾病，同時鬆口談及遺產、感情觀以及多年來對娛樂圈的觀察，再度引發外界關注。

向來給人精神飽滿印象的鄧兆尊，在訪問中突然拋出健康震撼彈。他透露，自己去年遭到重病侵襲，發病期間不但出現語言表達障礙，右手也一度麻痹，甚至影響書寫能力。雖然經過治療後情況已逐漸穩定，但至今仍未完全康復。他坦言，這場病讓自己真正體會到生命無常，因此早已在手機中預立電子遺囑，清楚安排財產分配。鄧兆尊曾坦承，幾千萬身家他是有的，只是沒有網傳的十幾億現金那麼誇張。

鄧兆尊表示，自己從年輕到現在都不執著名利，因此對死亡並沒有太多恐懼。至於感情，他強調從不認同「為了結婚而結婚」，雖然始終沒有正式成家，但身邊每一位伴侶都受到妥善照顧，其中一位更陪伴他長達40年，彼此關係早已像家人一般。

對於多年來外界不斷嘲諷其女友外貌，鄧兆尊也罕見動怒，公開替另一半抱不平。他強調自己重視的是人品與相處，認為女友們年輕時其實都很漂亮，年紀漸長本是自然現象，如果因為對方老去便選擇離開，那才是真正無情。

演藝世家出身，鄧兆尊對娛樂圈的名利競逐也有深刻觀察。他透露曾親眼見過有女星同時周旋於兩位演藝圈重要人物之間，最終成功晉升一線女主角，穩坐高位多年。他語重心長表示，年輕女孩若沒有強大背景，在演藝圈待上一、兩年後就應盡早離開。