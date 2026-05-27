香港80年陳湘記書局創辦人陳以湘112歲離世 晚年仍常巡鋪

香港知名80年老字號陳湘記書局創辦人陳以湘離世，享年112歲，據悉他於晚年仍時常巡鋪及打麻將，與菲傭每天飲茶。

香港01報導，陳湘記書局在灣仔及旺角均設有門市，於七、八十年代出版武俠小說，後來兼營文具務求轉型，到今天文具銷售占多達六成生意，但多來年依然堅持出版業務，現時每年約出版十本書。

書局早年翻印《三字經》和《千字文》等古書，亦出版林世榮等的武術著作以及多本關於粵曲及玄學術數作品，各種千奇百趣的書本都可在書局找到，該處被視為許多舊書愛好者的尋寶地。

2004年，陳湘記支持本地年輕作者團體「廿九几」出版獨立作品，當年陳以湘三子陳炳新答允負責印刷、釘裝，不收印刷費。合作出版20多本書，今天「廿九几」各人都獨當一面，袁兆昌、王貽興、鄧小樺等人，至今都為文化界貢獻。

陳炳新曾在接受傳媒訪問時表示：「第三代有三個人，是耀彰、他的堂家姐和表哥，三人一起做，我只求把『陳湘記』的牌匾傳承下去。」