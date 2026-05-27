香港40歲「明日之星」總督察收賄14萬美元 囚30月須還款

曾被視為警隊「明日之星」的總督察何兆東，收受一名商人提供總值逾114萬港元（約14.5萬美元）利益，向對方透露警方資料。何早前承認4罪，26日於荃灣法院（暫代區院）判刑。

香港01報導，暫委法官韋漢熙引述被告的前上司撰寫的求情信指，他們均對被告有極高評價，形容他是「罪惡剋星」。韋官另批准歸還令，被告須於出獄後42個月歸還約114萬的款項予特區政府。

明報報導，辯方求情稱，被告40歲的何兆東於美國加州大學洛杉磯分校修讀心理及政治科學，以一級榮譽畢業，是「人生勝利組」，上司形容他為「罪惡剋星」，因本案斷送大好前途。暫委法官韋漢熙判刑稱，涉案行為削弱香港引法治為傲的聲譽，判處被告監禁30個月，並須在出獄後42個月內向港府交還逾114萬元。

據報導，何兆東承認兩項藉公職作出不當行為罪，及兩項公職人員接受利益罪。辯方稱，被告明白涉案行為會影響市民對警隊的信心，以及政府公信力，他向法庭及廣大社會道歉。

報導稱，法官引述辯方求情陳辭稱，被告中學時就讀名校，在大學以一級榮譽畢業，工作時又獲評為適合升職，上司也認為被告是「罪惡剋星」，因此對本案感到震驚。辯方又稱，被告因家庭問題面對心理及財政壓力，「墜入出賣靈魂的深淵」，斷送在警隊的大好前途。

報導指，法官判刑時指出，被告執法時有勇有謀，辦案方式獲警隊廣泛採用，無疑是出色警員，但涉案行為牴觸社會核心價值，打擊社會根基。法官稱，被告雖沒明言向商人索錢，但向對方提及收入及開支，在收款後也沒推搪，「一子錯滿盤皆落索」。法官就4罪分別以監禁兩年半至3年9個月為量刑起點，考慮到被告認罪、其良好背景及失去警隊福利後，最終判囚30個月。在判刑後，法官稱希望被告服刑後重新振作，利用才幹服務社會；被告表示「明白」。