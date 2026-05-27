快訊

育兒減工時全國上路 12歲以下家長每日少工1小時、薪水照發可獲補助

李多慧穿北一女制服熱舞遭校友開轟 本尊親回應了

傳訊金溥聰「停止傷害馬英九」？馬以南聲明：願出庭提供證據

聽新聞
0:00 / 0:00

60港人免費裝智能義肢「追上正常人步伐」 盼陪孩子打球…

世界日報／ 香港27日電
受惠於「強腦科技—香港理工大學惠民科技計畫」人士，26日展示獲安裝的智能仿生手及智能仿生腿。（取材自港府新聞處）
受惠於「強腦科技—香港理工大學惠民科技計畫」人士，26日展示獲安裝的智能仿生手及智能仿生腿。（取材自港府新聞處）

去年施政報告提出推出為期兩年的惠民科技計畫，透過創新科技基金引入新一代科研義肢技術，以全額資助方式讓香港截肢人士免費配置相關產品，令創科成果真正惠及市民。計畫由杭州六小龍之一的強腦科技與香港理工大學合作，於26日舉行啟動禮，宣布首階段會為60名香港缺肢人士提供智能義肢體驗，涵蓋智能仿生手及智能仿生腿兩大類別。

文匯報報導，首批香港使用者26日受訪時形容，新科技明顯便利日常生活；有受惠者直言，智能義肢雖不會「令我成為超級英雄」，卻讓他們有機會「追上正常人的步伐」，相信這是美好的開始；亦有使用者盼望日後可與孩子外出放風箏、玩遙控車，重新品味平凡的幸福。

計畫正接受公開報名，首階段提供的智能仿生手，可協助上肢缺肢人士重建抓握及精細動作能力；而智能仿生腿則搭載多傳感器融合及智能液壓系統，可實時適配使用者步行意圖，支援上下樓梯、快慢步速切換等日常場景，並設有急停防跌保護功能。團隊會為報名者進行評估，隨後按個別需要設計及安裝義肢，並在安裝後兩年內持續收集用戶意見及跟進評估。

首批受惠者林維欽、莊浩賢於啟動禮上與記者分享親身體驗。原任職地盤工人的林維欽，2019年因高壓電擊燒傷截肢。他說，傳統義肢外觀較逼真，惟功能相當有限，「純粹是裝飾性，甚至連水瓶也難拿起，穿戴亦較繁複。

而透過計畫新配置的智能仿生手，讓林維欽只需想像並控制殘肢肌肉，便可做到手指獨立開合，日常操作明顯更便利。首次使用智能義肢，看到自己能重新「控制手指」，他形容，當下感覺猶如「我的右手回來了」。育有兩名孩子的他說，安裝智能義肢後最期待能在家與孩子下棋、打球，更盼將來可外出放風箏、玩遙控車。

舒適度方面，林維欽對比說，傳統義肢容易磨損周邊皮膚，新智能手則更為貼服舒適。不過他指，現時尚在適應階段，仍在摸索操控方法，要完全掌握仍需多加嘗試。

另一位受惠者為香港輪椅籃球代表莊浩賢，他經甄選獲安排試用。他在1998年下班後遇車截肢。試用後他最大感受是新科技切實便利日常生活。智能仿生卻可提供推進力量，分擔身體負荷，減輕壓力。不過他亦指出，智能義肢仍需在專業指導下逐步練習適應。

延伸閱讀

香港中大設具身智能實驗室 攜手宇樹等24企業育AI人才滲透生活

香港機場T2於27日啟用 年分流800萬旅客

香港機場T2大樓5/27啟用 年迎3000萬客、兩餸飯50港元

山西寶媽做起「數據採集員」人形機器人催生創新職缺

相關新聞

香港機場二號客運大樓今啟用 3間飛台港航線香港公司陸續遷入

香港機場二號客運大樓離境設施今起正式啟用，有15間航空公司陸續遷入，其中包括3間飛台港航線的香港本地航空公司。

礦工稱檢查前會「通風報信」...大陸最高檢掛牌督辦山西礦難

針對山西省沁源縣留神峪煤礦22日發生瓦斯爆炸，造成至少82人死亡的嚴重礦災，大陸官媒新華社26日報導，大陸最高人民檢察院25日決定，對全案「掛牌督辦」，要求查明事故原因及事實，並從嚴懲處主要責任人員。

曾在新疆七五事件反抗暴徒 大陸伊斯蘭教副會長涉違法被捕

大陸伊斯蘭教協會副會長阿布都西克爾·熱合木都拉涉嫌違法犯罪，被撤銷政協委員資格。他在烏魯木齊「七五」事件中勇敢反抗暴徒被官方大力宣傳，曾獲「全國民族團結進步模範個人」等表彰。對著名宗教領袖逮捕撤職，是大陸近年罕見的做法。

人畜不分？小狗上桌吃蛋糕惹議 海底撈喊停攜寵用餐

海底撈火鍋26日發布關於攜寵用餐的相關說明稱，海底撈試圖探索寵物友善模式，目前有三家門市在試點，但經過一段時間的測試，該項試點引發許多爭議，海底撈決定停止這項試點，三家店即日起均不再提供線下攜寵接待服務；而讓海底撈決定停止攜寵用餐的關鍵，來自一段寵物狗在餐位舔食餐盤中蛋糕的影片，許多網友對此大喊「無法接受」。

主打北大醫學背景 網紅保健「五個女博士」遭控：喝了過敏、嘔吐

隨著「618」電商大促銷臨近，口服美容與保健食品品類競爭進入白熱化階段，長期位居某主流電商平台醫藥保健類銷售前列的網紅品牌「五個女博士」，近日再度陷入輿論風暴；在經歷先前因爭議廣告被重罰百萬元的風波後，該品牌近期再度遭到大量消費者投訴，指稱飲用後出現皮膚過敏、紅腫甚至嘔吐等不良反應，且面臨「承諾無效退款卻遭拒」維權困境。

河南女買牙膏抽中世界盃門票想轉售 有人出價50萬 超市：票是真的

近日，河南南陽一名女子帶孩子在超市買牙膏抽中今年世界盃門票，但因無法到現場觀賽，她發布視頻上網轉售，引發全網關注，有人留言鼓勵她不要錯過這段難得的經歷，還有人開出高達10萬元至50萬元不等的價格求購。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。