60港人免費裝智能義肢「追上正常人步伐」 盼陪孩子打球…

去年施政報告提出推出為期兩年的惠民科技計畫，透過創新科技基金引入新一代科研義肢技術，以全額資助方式讓香港截肢人士免費配置相關產品，令創科成果真正惠及市民。計畫由杭州六小龍之一的強腦科技與香港理工大學合作，於26日舉行啟動禮，宣布首階段會為60名香港缺肢人士提供智能義肢體驗，涵蓋智能仿生手及智能仿生腿兩大類別。

文匯報報導，首批香港使用者26日受訪時形容，新科技明顯便利日常生活；有受惠者直言，智能義肢雖不會「令我成為超級英雄」，卻讓他們有機會「追上正常人的步伐」，相信這是美好的開始；亦有使用者盼望日後可與孩子外出放風箏、玩遙控車，重新品味平凡的幸福。

計畫正接受公開報名，首階段提供的智能仿生手，可協助上肢缺肢人士重建抓握及精細動作能力；而智能仿生腿則搭載多傳感器融合及智能液壓系統，可實時適配使用者步行意圖，支援上下樓梯、快慢步速切換等日常場景，並設有急停防跌保護功能。團隊會為報名者進行評估，隨後按個別需要設計及安裝義肢，並在安裝後兩年內持續收集用戶意見及跟進評估。

首批受惠者林維欽、莊浩賢於啟動禮上與記者分享親身體驗。原任職地盤工人的林維欽，2019年因高壓電擊燒傷截肢。他說，傳統義肢外觀較逼真，惟功能相當有限，「純粹是裝飾性，甚至連水瓶也難拿起，穿戴亦較繁複。

而透過計畫新配置的智能仿生手，讓林維欽只需想像並控制殘肢肌肉，便可做到手指獨立開合，日常操作明顯更便利。首次使用智能義肢，看到自己能重新「控制手指」，他形容，當下感覺猶如「我的右手回來了」。育有兩名孩子的他說，安裝智能義肢後最期待能在家與孩子下棋、打球，更盼將來可外出放風箏、玩遙控車。

舒適度方面，林維欽對比說，傳統義肢容易磨損周邊皮膚，新智能手則更為貼服舒適。不過他指，現時尚在適應階段，仍在摸索操控方法，要完全掌握仍需多加嘗試。

另一位受惠者為香港輪椅籃球代表莊浩賢，他經甄選獲安排試用。他在1998年下班後遇車截肢。試用後他最大感受是新科技切實便利日常生活。智能仿生卻可提供推進力量，分擔身體負荷，減輕壓力。不過他亦指出，智能義肢仍需在專業指導下逐步練習適應。