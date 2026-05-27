北京魅力 智慧服務招手全球遊客

如今，對於行走在北京大街小巷的外國遊客來說，感受北京的方式正在發生變化，在郵局蓋中軸線主題郵戳、到琺瑯廠體驗點藍工藝、跟非遺傳承人學習燒麥製作……他們正從走馬觀花的「China Travel」（中國遊），轉向深度體驗的「Becoming Chinese」（成為中國人）。北京正通過全鏈條舉措打造全球旅遊目的地和中國入境旅遊首選地，讓世界更好地感受「北京魅力」。

遊在北京，購在北京。海外遊客口口相傳：「一定要帶空箱子去中國！」

北京市文旅局資料顯示，今年一季度，北京接待入境遊客一二三萬人次，同比增長百分之卅九。楊梅竹斜街廿六號，乾坤空間文創店店長王京說，儘管有ＰＯＳ機刷卡，也有「零錢包」用於現金找零，海外遊客對櫃檯上貼的二維碼更感興趣，愈來愈多人想嘗試使用支付寶Alipay，很多人甚至來中國之前就下載好了軟體。

與天壇公園一街之隔，已有四十七年歷史的紅橋市場內，商戶王超正用英語熟練地接待外國遊客，ＡＲ眼鏡、手持雲台、智慧音箱等數碼產品最暢銷。秀水街更是熱鬧非凡。今年一季度，秀水街接待入境遊客同比大幅提升百分之五百五十，三月以來每天接待入境旅遊團組超過五十個。

北京服務貫穿於入境遊的每個環節。還未落地北京，外國遊客就可登錄一站式綜合服務平台「入京通ＧＯ ＢＥＩＪＩＮＧ」，便捷使用包括購票、酒店預訂等卅九項服務。

「Convenient（便捷）」、「Smooth（順利）」，是遊客談及入境體驗時提到的高頻詞。

在北京停留的日子裡，不管是遊玩、消費，還是辦事、生活，各類便捷服務都能精準匹配遊客的需求。北京還在全國首創首發推出兩款集支付、通信、交通以及翻譯、地圖等拓展功能於一體的融合創新產品「暢遊通」和「冪方卡」，一體化滿足境外來華人員小額高頻消費掃碼和通信語音、上網流量等需求。