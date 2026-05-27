聽新聞
0:00 / 0:00

北京魅力 智慧服務招手全球遊客

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
外國遊客在北京故宮遊覽。本報北京傳真
外國遊客在北京故宮遊覽。本報北京傳真

如今，對於行走在北京大街小巷的外國遊客來說，感受北京的方式正在發生變化，在郵局蓋中軸線主題郵戳、到琺瑯廠體驗點藍工藝、跟非遺傳承人學習燒麥製作……他們正從走馬觀花的「China Travel」（中國遊），轉向深度體驗的「Becoming Chinese」（成為中國人）。北京正通過全鏈條舉措打造全球旅遊目的地和中國入境旅遊首選地，讓世界更好地感受「北京魅力」。

遊在北京，購在北京。海外遊客口口相傳：「一定要帶空箱子去中國！」

北京市文旅局資料顯示，今年一季度，北京接待入境遊客一二三萬人次，同比增長百分之卅九。楊梅竹斜街廿六號，乾坤空間文創店店長王京說，儘管有ＰＯＳ機刷卡，也有「零錢包」用於現金找零，海外遊客對櫃檯上貼的二維碼更感興趣，愈來愈多人想嘗試使用支付寶Alipay，很多人甚至來中國之前就下載好了軟體。

與天壇公園一街之隔，已有四十七年歷史的紅橋市場內，商戶王超正用英語熟練地接待外國遊客，ＡＲ眼鏡、手持雲台、智慧音箱等數碼產品最暢銷。秀水街更是熱鬧非凡。今年一季度，秀水街接待入境遊客同比大幅提升百分之五百五十，三月以來每天接待入境旅遊團組超過五十個。

北京服務貫穿於入境遊的每個環節。還未落地北京，外國遊客就可登錄一站式綜合服務平台「入京通ＧＯ ＢＥＩＪＩＮＧ」，便捷使用包括購票、酒店預訂等卅九項服務。

「Convenient（便捷）」、「Smooth（順利）」，是遊客談及入境體驗時提到的高頻詞。

在北京停留的日子裡，不管是遊玩、消費，還是辦事、生活，各類便捷服務都能精準匹配遊客的需求。北京還在全國首創首發推出兩款集支付、通信、交通以及翻譯、地圖等拓展功能於一體的融合創新產品「暢遊通」和「冪方卡」，一體化滿足境外來華人員小額高頻消費掃碼和通信語音、上網流量等需求。

北京 中國人

延伸閱讀

不解台人去不膩…她嫌日本旅遊品質下滑 力推中國體驗：食物便宜風景壯闊

不只賣咖啡！星巴克竟在大陸跨界賣衣服 最便宜1256元起

Sun Group打造富國島世界級觀光版圖　Sun PhuQuoc Airways正式串聯台灣市場

中國2.8萬台機器人拿到「身分證」 出廠到報廢全鏈條管理

相關新聞

陸版「絕命毒師」伏法！三體宇宙前CEO許垚被執行死刑

大陸科幻產業營運企業三體宇宙前CEO許垚，因投毒殺害遊戲公司游族網路董事長林奇，被執行死刑。

大陸年輕人十年少8000萬！人口版圖重洗牌 3城市逆勢吸人

中國人口進入負成長，出現人口收縮的省區越來越多。據報導，中國20至29歲人口10年間減少了約8000萬人，年輕人正加速向...

三星堆IP文創人氣夯 閃耀文博會

五月廿一日，備受關注的第二十二屆中國（深圳）國際文化產業博覽交易會（簡稱「文博會」）在深圳國際會展中心拉開帷幕。以近年來大陸文博界頂流ＩＰ三星堆為代表，四川德陽攜一眾特色文創產品精彩亮相，吸引了不少觀眾駐足。

北京魅力 智慧服務招手全球遊客

如今，對於行走在北京大街小巷的外國遊客來說，感受北京的方式正在發生變化，在郵局蓋中軸線主題郵戳、到琺瑯廠體驗點藍工藝、跟非遺傳承人學習燒麥製作……他們正從走馬觀花的「China Travel」（中國遊），轉向深度體驗的「Becoming Chinese」（成為中國人）。北京正通過全鏈條舉措打造全球旅遊目的地和中國入境旅遊首選地，讓世界更好地感受「北京魅力」。

山西礦災82死128傷 BBC：大陸民間怒火升溫網路留言數十萬則

中國山西省沁源縣留神峪煤礦22日發生瓦斯爆炸，造成至少82人死亡，成為中國17年來最慘重的礦災。英國廣播公司（BBC）中...

日中關係低潮 4月日本關西機場陸客暴減61%

共同社今天報導，日本關西機場25日公布4月份營運概況顯示，受日本首相高市早苗「台灣有事」說衝擊日中關係，中國官方要求公民...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。