三星堆IP文創人氣夯 閃耀文博會

五月廿一日，備受關注的第二十二屆中國（深圳）國際文化產業博覽交易會（簡稱「文博會」）在深圳國際會展中心拉開帷幕。以近年來大陸文博界頂流ＩＰ三星堆為代表，四川德陽攜一眾特色文創產品精彩亮相，吸引了不少觀眾駐足。

步入四川展館數位創意產品體驗區，「尋覓三星堆ＶＲ沉浸式探索體驗」早就排起了長隊，大家爭相戴上ＶＲ設備，沉浸式體驗三星堆祭祀坑考古發掘。走進天府文創集市，這裡分布著三星堆博物館文創、綿竹年畫、「德孝之源 旌韻流芳」、「蜀道門廳 調元故里」四個展位，不少觀眾親手體驗年畫拓印，選購青銅縱目面具冰箱貼、考古盲盒等爆款文創產品。

走出四川館，九號展館還有三星堆博物館設置的獨立展區，主要以三星堆博物館、三星堆遺址介紹，三星堆文創、ＩＰ授權產品展示為主，涵蓋毛絨類、擺件類、茶具類、飾品類、非遺類等五大系列。「我們帶來了市場反響良好的文創產品進行展銷，特別受歡迎，既展現了德陽深厚的文化底蘊，也通過文創轉化，讓古老文化貼近當代生活」。展區相關負責人表示。