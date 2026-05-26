陸版「絕命毒師」伏法！三體宇宙前CEO許垚被執行死刑

大陸科幻產業營運企業三體宇宙前CEO許垚，因投毒殺害遊戲公司游族網路董事長林奇，被執行死刑。

證券時報報導，三體宇宙26日發布聲明稱，關於三體宇宙發起人林奇的案件塵埃落定，正義終得伸張。聲明指出，作為並肩奮戰的團隊成員，公司上下同仁，感念司法公正，深切緬懷林奇，並向家屬致以誠摯的哀思。

經濟觀察報引述多名知情人士證實，許垚已在21日被執行死刑。當天，許垚投毒案中的一名受害者在社交媒體上留言感慨：「正義，雖遲但到。」

公開資料顯示，林奇1981年出生，是一位80後企業家。 他白手起家創造遊族網路，2014年借殼梅花傘登陸A股，2020年11月2日，林奇以人民幣68億元財富位列「2020胡潤80後白手起家富豪榜」第31位。

許垚同樣出生於1981年，他在2017年赴溫州富豪林奇麾下的遊族集團，任上海遊族首席風控官。2018年8月，他出任林奇掌控的另一家公司，即三體公司的首席執行官職務。

林奇與許垚最初關係融洽，但後來分歧不斷加深。林奇曾對許垚降薪，並削弱其管理許可權。到2020年，林奇已物色新的人選，準備取代許垚。

2020年12月16日，林奇因「突發疾病」被送往上海本地醫院搶救。林奇的妹夫後來報警稱，林奇可能被人投毒。2020年12月18日傍晚，警方將許垚抓獲。

2020年12月25日，住院九天的林奇不治身亡。上海市公安局物證鑒定中心認定，林奇死因為「河豚毒素」及「α-鵝膏毒肽」中毒，最終導致多器官衰竭。

除了林奇，三體宇宙時任副總裁趙驥龍及妻子張女士、林奇為取代許垚而物色的接班人趙宇堯，以及另一名宋姓女子，體內也被檢出異常毒物成分。其中，趙宇堯與趙驥龍的血液樣本中檢出劇毒「氯化甲基汞」，宋女士的血液及尿液樣本中同樣檢出這一成分。

2020年12月25日，許垚被逮捕。2022年1月，檢方指控他通過在藥品、飲料等物品中，分別向林奇、趙宇堯、趙驥龍等人投放不同毒物，並導致林奇死亡。

2024年3月，上海市第一中級人民法院一審認定，許垚犯故意殺人罪，判處死刑、剝奪政治權利終身；另犯投放危險物質罪，判處有期徒刑六年。法院最終裁定，對許垚執行死刑，剝奪政治權利終身。

許垚隨後提出上訴。2025年1月，上海市高級人民法院駁回上訴，維持原判。