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大陸年輕人十年少8000萬！人口版圖重洗牌 3城市逆勢吸人

中央社／ 北京26日電
圖為廣東省深圳市。 路透
圖為廣東省深圳市。 路透

中國人口進入負成長，出現人口收縮的省區越來越多。據報導，中國20至29歲人口10年間減少了約8000萬人，年輕人正加速向產業競爭力強的城市集中，如深圳、杭州、成都等，南北產生分化。

陸媒「財經」雜誌報導，根據31個省級行政區2025年底常住人口數據，相比2024年，僅有廣東、浙江、新疆、海南、上海、西藏和寧夏7個省區常住人口實現正成長，24個省區的人口繼續收縮。其中廣東新增79萬，居全國之首，浙江新增31萬緊隨其後。經濟強省江蘇則出現了多年來的首次常住人口負成長。

根據官方「中國統計年鑒」披露的數據，2015年，全國20至29歲人口占總人口的16.65%；到2020年第7次全國人口普查時，這一年齡段已降至約1.67億人；2024年進一步縮減至約1.49億人，比重10.56%。10年間，全國20至29歲人口減少了約8000萬人。

在一些省域層面的年輕人口總量持續走低之際，深圳、杭州、成都等產業強市仍在持續吸納年輕人口。年輕人正加速向產業競爭力強的城市集中，南北產生分化：廣東、成渝城市群持續淨流入，東北、華北一些省區則持續萎縮。

報導指出，20至29歲是從教育進入勞動力市場、從單身步入婚育的關鍵期。這一群體的流向，決定著一個區域的消費活力、房市走向、公共服務配置乃至產業升級潛力。

報導引述首都經濟貿易大學勞動經濟學院教授姜全保說，「未來10年，城市間吸引年輕人的競爭，將不再是『誰搶得多』，而是『誰留得住』。產業能級決定『誰來』，房價與公共服務決定『誰留』，而城市文化與生活品質，將決定『誰能被年輕人真正熱愛』」。

如果聚焦在省級以下的城市，一批產業強市正在逆勢吸納年輕人。深圳至2024年底常住人口達1798.95萬人，年增19.94萬人，增量居全國首位；杭州2025年底常住人口達1270萬人，年增7.6萬人，2023年僅35歲以下大學生就流入了39.7萬人，創歷史新高；成都常住人口達2153.5萬人，年增6.1萬人，其中2024年有超過50萬青年人才湧入成都。

姜全保認為，中國年輕人口的流動格局正在重構，主要表現為4個方面。

一是從全國大流通轉向「省域內循環+核心城市群流動」，強省會成為關鍵節點；二是一線城市因高房價產生擠出效應，成都、武漢等新一線城市成為最大承接池；三是從普適性務工轉向產業精準匹配，「數字（數位）經濟、新能源產業在哪，年輕人就去哪」；四是高技能人才向核心區集聚，普通勞動力因成本壓力回流縣域或家鄉。這些正在重塑中國城市競爭的基本格局。

深圳 廣東 人口普查 大陸

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