「糖果屋」文具IP…一個時代的青春 終於等到續集

在滿街都是憂傷與非主流的2000年代，梁准准走上了一條「反主流」的路。他要表達一種甜蜜的事件、一種浪漫的故事。這條路的起點，不過是一張畫，和一個創作者對美好的本能嚮往。如今，他決定繼續走下去，在這條創作路上，與更多人重溫一整個時代的青春。

一張手繪的旋轉木馬圖， 文具IP「糖果屋」再次點燃了無數人的青春記憶。創作者梁准准在「停產」16年之後，今年某次在整理舊作時意外發現並將那幅旋轉木馬圖放上網， 評論區瞬間被懷舊的留言淹沒： 「我的童年」、「快點再出吧」這些聲音如潮水般湧來，讓梁准准驚訝之餘，內心升起一種想要彌補的衝動，決定回歸。 曾經被盜版打敗的他，毫不猶豫地表示， 這不僅是商業的復刻， 更是對當年夢想的重新追尋。

手繪舊圖 掀起回憶殺

「今年剛好是馬年，無意翻回20年前剛畫糖果屋裡的旋轉木馬，轉眼20載，你們還好嗎？」據中新網報導，發帖者「糖果屋裡的星盒子」輕輕問候著，他放上網的圖中 一對男孩女孩牽著手，背後的旋轉木馬線條繁複，大朵大朵的雲彩裡一座座城堡若隱若現，色彩甜得化不開。

千禧年風靡學生群體的「糖果屋」系列筆記本。（取材自中新網／受訪者供圖）

梁准准「糖果屋」系列畫作。（取材自中新網／受訪者供圖）

這張手繪舊圖，在社交媒體上毫無預兆地炸開了鍋：「天吶！我的童年」、「家裡還留著那個本子，扉頁上寫著我的名字，一直捨不得用」、「小時候零花錢不夠，現在我有錢了，你快點再出吧」等，評論區瞬間被海量的回覆淹沒。眾多留言中，發帖人梁准准(筆名：星盒子)最難忘的是這句：「本子還來不及用，就已經長大了」。

這位來自廣東的80後，是千禧年代風靡全國的文具IP「糖果屋」的創作者。他沒想到，自己大掃除整理文件隨手的一次懷舊，會引發一場聲勢浩大的「尋親」——無數80後、90後翻出箱底泛黃的筆記本，曬出那個城堡、那片向日葵花田、那對永遠依偎在一起的小人兒。

「原來這麼多年過去了，還有這麼多人記得糖果屋」，梁准准說，「我很驚訝」。驚訝之後，是一種跨越時間的複雜情緒：遺憾、懷念，以及某種想要彌補的衝動。

出租屋裡 創童話世界

時間倒回2006年。和現在市面上種類豐富、科技感十足的創意文具不同，彼時的中國文具市場，還是另一番光景。千禧年的廣州，堪稱全國文具批發的風向標，黃沙誼園、一德路，大大小小的文具店鱗次櫛比。以誼園為代表的批發市場，憑藉龐大的交易量和高效的集散能力，形成了在全國文具業內極具影響力的 「誼園價格」 ，這裡的價格行情一舉一動都牽動著全國市場的神經。

但那時的文具設計，大多還停留在「隨便找張圖片印上去」的階段。貨架上最吃香的，是米老鼠、Hello Kitty這些外國卡通IP，以及後來席捲校園的非主流暗黑傷感風。「很喪，很頹廢」，梁准准這樣形容那個年代的主流審美，而他，偏偏想畫點不一樣的。

7、8月份的廣州午後，15平米的頂樓出租屋，沒有隔熱層，沒有空調，沒有桌子，只有一台電風扇，室溫逼近攝氏40度，梁准准用雙手和對美好的嚮往， 創造了「糖果屋」這一文具IP。他掏出紙筆趴在硬沙發上畫，城堡前種著大片大片的向日葵花海，男孩女孩坐在長椅兩端，一條長長的圍巾把兩個人圍在一起。

他把自己對浪漫、對童話、對美好的所有嚮往，都畫進畫裡。配畫的文字，寫的是自己的心情。一邊畫，一邊抬起胳膊擦汗，年輕的設計師生怕汗水滴到畫稿上。

那個年代，沒有手繪板，沒有AI（人工智能），甚至連上色都要靠鼠標一筆一筆「手搓」。所有畫稿都是純手繪，不能用橡皮擦，也不能有髒汙，錯了就廢。一張複雜的圖，畫半個月是常有的事。

那是梁准准剛出社會的第二年，離開上一份漫畫連載的工作，入職一家文具公司做設計。房租300塊（人民幣，下同，約44美元），收入最好的時候也就3500塊。畫風繁複、色彩濃烈、文字甜蜜，用的還是繁體字。第一系列，32張內頁圖，4張封面，全是手繪，老闆看了覺得「太複雜，不好印」，沒太重視。但梁准准堅持，他覺得，總有人會喜歡。

梁准准正直播創作。（視頻截圖）

梁准准在直播中展示他留存的「糖果屋」手稿。（取材自小紅書「糖果屋裡的星盒子」）

創22粉絲群 都被加爆

梁准准猜對了，「糖果屋」火了。火到普通的筆記本一般訂貨只有100件，而「糖果屋」在定價比市場均價高出30%的情況下，仍然一上市一次就能訂貨1000件。在那個文具還沒什麼「設計」概念的年代，糖果屋像一顆糖果炸彈，炸進了無數學生的書包，擁有一本「糖果屋」的筆記本，也成了一件很洋氣的事情。

密密麻麻的線條裡，梁准准悄悄藏了一個彩蛋：他自己的QQ號。「糖果屋」面世後，「扣扣扣」的請求加好友提示音能連續響幾個小時，梁准准前後申請了5個QQ號，建了22個粉絲群，都被「加爆」了，軟件一度卡到動不了。

如果在今天，這樣影響力巨大的IP疊加成熟的商業運作，實現財務自由不是什麼難事。但在20年前，這份熱度並沒有轉化成創作者的財富。筆記本雖然單價高，但定價權不在梁准准手裡。作為這個IP的設計師，他當時的工資，只是從3500元「略漲了一點」，在當時的廣州，只是中上游水平。

「糖果屋」系列筆記本。（取材自小紅書「糖果屋裡的星盒子」）

「糖果屋」系列文具。（取材自小紅書「糖果屋裡的星盒子」）

更讓他無奈的是盜版。梁准准表示，那個年代，知識產權保護意識薄弱，「糖果屋」火了之後，盜版產品鋪天蓋地，鏡子、T恤、書包，甚至床上用品，到處都是「糖果屋」的形象。

「有些盜版不是照樣全抄，而是拙劣地改一下，把圖改得亂七八糟」，梁准准說，他的評論區裡，好多人曬出當年自己買的筆記本，有很多是盜版，這讓他心情複雜。不是沒試過維權，但都無疾而終。老闆勸他：「這是很正常的事情，看開一點就好了」。

梁准准離開了那家公司，離職後自己創業，在「糖果屋」基礎上繼續做「糖果物語」系列。每出一個新系列，內頁和封面加起來，最少要做52張原創稿，如果要考慮一個系列覆蓋不同的文具產品，根據本冊的需求不同，這個數字可能還會更多。

他是那種要做一件事，就要做到極致的人，尤其是面對自己的作品。當時一個「糖果物語」的主題信紙，他都要畫至少12張不同畫稿。那時最多的一個系列，各種冊頁加起來，梁准准畫過100張畫稿。

一開始還不錯，賺了點小錢，於是招人，擴大生產。但如期而至的盜版更加來勢洶洶，大型廠商出貨快，成本低，批發商紛紛倒向盜版。在高壓的創作節奏、與盜版鬥爭的過程中，梁准准一口氣出了五個新系列，但漸漸地，他有點迷茫，他怕自己沒有新東西可畫，他想停一停，挑戰自己，去做一些新的嘗試。

2010年，「糖果物語」停產。「那時候我覺得，這個IP我可以隨時再拿回來，只要我想畫，我就可以畫」，他說。只是連他自己都沒想到，這一停，就是16年。

16年後回來了 他不商業復刻 堅持手搓

這16年裡，梁准准依然深耕文創行業，從個人設計師變成團隊管理者，從台前走到幕後，孵化新IP。「市場」、「消費者」、「渠道」成了工作的重要組成概念，不再過著於悶熱的出租房裡埋頭苦畫的日子。只是，新IP很難企及當初「糖果屋」的影響力。

前幾年，他曾在微博發過幾張「糖果屋」的手稿，吸引很多網友關注和熱議。但那時他只是把這種熱情當做一種老友見面的情緒。直到2026年，整理舊作的過程中，梁准准翻出一張2006年畫的「糖果屋」旋轉木馬手繪圖，感慨良多，他把畫發在了社媒平台上：「轉眼20載，你們還好嗎？」

隨手發了出去，沒有策畫，沒有預熱，甚至沒有多餘的想法，他一天沒看手機，等到再點開時，未讀消息已經上萬條。評論區裡，那些早已長大的「孩子」們排著隊留言：「家裡還留著那個本子，扉頁上寫著我的名字，一直捨不得用」，「小時候零花錢不夠，現在我有錢了，你快點再出吧」，「本子還沒用，我就長大了」，「一直以為會有續集，結果再也沒有了。等你回來」。

梁准准一條一條往下翻，那種感覺，像極了十幾年前QQ上「叩叩叩」響個不停的敲門聲。 只是這一次，敲門的不是陌生人，而是一整個時代的青春。

他決定，回來。「快的話，今年內就會開始」，梁准准說，語氣裡沒有猶豫。「現在回頭看，真的覺得很可惜」，他說，那種遺憾和粉絲是一樣的，「對我們來說都是一種遺憾」，他想要彌補。

盜版產品一種。（取材自「遊研社」微信公眾號）

梁准准。（視頻截圖）

但這不是簡單的商業復刻。「如果只是為了賺錢，我早就授權出去做復刻版了。那樣會破壞我們的初衷」，梁准准說，他想要保留糖果屋原有的甜蜜、美好、童話感，結合現在的審美和技術，「加一點點新的元素」。產品形式也不局限於筆記本，會拓展到更豐富的文創品類。

更重要的是，他堅持「手搓」。「大部分還是要一筆一筆地畫，保持以前的難度」，他說，現在有了手繪板，上色比當年用鼠標輕鬆很多，但線條、構圖、那種「手心的溫度」，必須還是當年的味道。更重要的，是梁准准要回歸純粹的創作者身分，他打算把手頭大部分管理工作暫停，重新回歸設計師的角色：「這對粉絲、對自己、對作品，是最大的誠意」。

被問到為什麼20年前的東西，今天還有人喜歡？梁准准想了想，說：「無論時代怎麼變，每個人都需要童話、美好和嚮往。糖果屋今天還有人覺得好看，就證明了這一點」。他頓了頓，又笑了：「當然，糖果屋確實很漂亮。我自己回看都覺得，哇，以前怎麼畫得這麼細膩」。

那張「糖果屋」系列的第一張畫稿，始終被他好好保存在文件夾裡。不管整理多少次，那張畫始終都在第一頁，每次都很小心地拿出來、放進去。

這張畫，不僅是他的起點，也是一代人青春時代的封面。那些捨不得用筆記本的心情，那些寫在扉頁上的名字，那些藏在角落裡的QQ號，那些攢了很久零花錢才買下的「奢侈」……都被他好好保存著。現在他決定，讓這份美好，繼續下去。