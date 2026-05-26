「潦草小狗」太吸睛 上海花卉節帶動90億銷售額

在近日的上海國際花卉節上，一隻被民眾稱為「潦草小狗」的5.2公尺高巨型綠植雕塑爆紅，甚至為周邊帶來逾190%的客流成長。今年花卉節更為上海帶來近3000萬客流與人民幣20億元（約新台幣90億元）的銷售額。

據央視新聞報導，這隻潦草小狗身上布滿綠植與花卉，毛髮部分用細葉針茅，還原蓬松柔軟的質感，身上的花背心則由各色矮牽牛拼成，耳朵內側、嘴巴、尾巴以多肉植物點綴。

報導引述項目負責人馮瑞介紹，這隻潦草小狗的靈感來自於一隻毛髮蓬鬆的西高地白梗犬。他說，「潦草」並非本意，卻成神來之筆。綠雕剛完成時又高又綠，反而不太自然。但隨著植物經過日曬雨淋，草色漸漸泛黃，更接近小狗毛髮的自然色感，也多了幾分潦草的真實感。

「潦草小狗」大受民眾喜愛，也帶動情緒經濟。報導引述靜安區商務委的數據顯示，自4月18日花卉節開幕至5月5日，蘇河灣萬象天地累計接待客流達170.1萬人次，較去年同期成長192.53%；帶動消費總金額6156.91萬元，年增49.22%。

不少民眾喊話希望「潦草小狗」永久保留，靜安區綠化市容部門及項目負責方本月8日表示，「潦草小狗」已確定將延展3個月。考慮到觀賞效果和天氣影響，預計6月會給小狗「換裝」。

今年上海花卉節從4月18日開始，5月10日落幕，共設有2個主會場、10個分會場，更是第一次把花展從植物園搬入了全市16個區，讓全城布滿花海，帶動市集、文創、餐飲等消費。據央視報導，今年花卉節上海全市共吸引3000萬客流，帶動20億元的商圈銷售額。