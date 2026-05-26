官媒批中國學術造假亂象 掛名風氣盛行研究假手於人

多所中國大學的學者最近接連遭檢舉論文造假，引起廣泛關注，官媒新華社今天也發文批評眾多論文數據荒誕粗糙的情況，並稱掛名風氣盛行、研究假手於人。

綜合陸港媒體稍早前的消息，檢舉學者論文造假的是中國知名社群平台創作者「耿同學」，原名耿洪偉，曾是北京航空航太大學生物醫學工程學院博士研究生。

「耿同學」接連舉報多名中國大學學者造假引發廣泛討論後，新華社26日在題為「頂著耀眼頭銜，論文數據荒誕粗糙-多所高校高層次人才被舉報涉嫌學術不端事件調查」報導中引述多名受訪者稱，這次學術打假備受關注，一方面是因為所涉學者數量多、級別高、影響力大，擁有「長江學者」「傑青」「院長」等頭銜，曾獲各類經費支持；另一方面則是被曝光的數據編造手段粗糙，即使是不懂科研者也會覺得荒誕。

有受訪者直言，這次被曝光的造假手法只是表象，真正值得追問的是：那些並不難察覺的疑點，為何會等到圈外人士推動才被發現？

文章認為，問題源於多個因素，首先是掛名的風氣。受訪科研人員說，「長江學者」「傑青」等頭銜往往伴隨行政職務的躍升，不少人因此將精力轉向行政管理，投入科研的時間銳減，但為了維持頭銜、甚至進一步往上走而選擇摘取團隊成員的科研成果。

其次，對於大學院校是否審查論文的問題，一名國家級科研機構的研究人員以自身經歷舉例，科研處多數情況下只承擔「備查」職能，而非實質性審查；與此同時，由於論文數量龐大、涉及專業廣泛，靠科研處全部審查也並不實際。

除上述兩點，多名受訪人士指出，在重要刊物發表論文等數量指標是申請職務和待遇所需的業績，也是大學院校學科評估和各類排名的重要參考，「當鼓勵產出成為硬任務，質量把關卻靠軟約束，學術誠信的防線便形同虛設」。

新華社這篇文章強調，只有從制度層面系統性推進，才能提升科研誠信。更重要的是改變評價體系導向，回歸科學價值本身。

受訪者建議，引導大學院校從發論文的「數字競賽」轉向營造潛心育人和科研的土壤，評估科研人員應著重於立德樹人、原始創新、產業賦能以及對中國國家戰略的實際貢獻。