香港結婚特色場地崛起 傳統晚宴漸被取代 找專屬儀式感

隨著00後步入婚姻，傳統「大排筵席」的婚宴不再是唯一選擇。從場地、規模到價值觀，整個行業正適配年輕一代需求的轉變──他們正按照自己的經濟條件與人生規畫，定義屬於自己的儀式感。有人花費數十萬分兩場舉行，兼顧家庭與自我；也有人把時間留給自己，用簡約溫暖的方式完成人生大事。

大公報報導，00後港漂葉小姐的婚禮，從「不想辦」到「辦兩場」，實現了與長輩的共贏。「我本來傾向旅行結婚，覺得儀式很麻煩。」但先生的浪漫、廣東文化的傳統，以及與雙方父母日益緊密的關係，讓她改變想法。最終選擇在先生的城市深圳舉辦300人的傳統酒席，另加一場55人的西式派對，總預算約45至50萬人民幣（約6.5至7.2萬美元）。

本地00後新人伍先生則截然相反，選擇簡約婚宴：僅邀請20至30位至親密友，總開支約5至6萬港元（約6380至7660美元），不搞大宴親朋。「我們沒大操大辦，省錢用於置業等家庭建設。」他認為，婚禮不必「做給別人看」，經濟不明朗時，更傾向把資源留給未來。

兩對新人的選擇，正是香港婚宴市場變化的縮影。生活易媒體業務主管周卓盈引述2026年4月港府臨時數據：2025年香港結婚登記約4.2萬宗，較十年前跌近20%。生育率下降、移民潮及疫情餘波壓制婚宴需求，而消費場景愈發多樣，例如求婚儀式正成為新人關注的環節。

現時新人更尊重自身體驗與想法，不再只為滿足長輩期待。傳統大型晚宴漸被小型午宴、自助餐取代，導致多家酒樓停業。

最新調查顯示，即便預算趨保守，婚宴場地開支仍占總預算45%以上，其次是婚紗禮服、攝影化妝。

愉景灣會員推廣及市場總監李偉謙表示，未來傳統酒樓或酒店還會有市場，但比例會逐步下降，近一兩年50至100人婚禮場次明顯增加。以往新人嚮往海外婚禮，如今愉景灣的婚禮場地預訂已需要提前1至1.5年，在離島行禮，既可令長輩避免長途跋涉，又能享受歐陸風情。

香港婚宴場地已轉為多元化，例如愉景灣擁有純白三角形海濱禮堂，提供貴族式開篷馬車、遊艇入場等特色服務。海洋公園可選「香港老大街」或「海洋奇觀」景點舉行證婚儀式、「海龍王餐廳」主題囍宴。新人也可在叮叮車上辦派對，充滿濃厚港式情懷。至於M+博物館則提供多個特色空間及能飽覽維港的天空花園證婚場地。