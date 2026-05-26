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香港首位太空人黎家盈高考3A 丈夫是同班同學 老師反應曝光

世界日報／ 香港新聞組／香港26日電
神舟23號航天員乘組出征儀式24日在酒泉衛星發射中心舉行；圖為航天員朱楊柱（中）、張志遠（右）、黎家盈在出征儀式上。 (中新社)
神舟23號航天員乘組出征儀式24日在酒泉衛星發射中心舉行；圖為航天員朱楊柱（中）、張志遠（右）、黎家盈在出征儀式上。 (中新社)

神舟23號載人太空船於24日晚成功發射，其中最受矚目的是來自香港的載荷專家黎家盈。這位43歲的前香港女警司不僅是香港首位進入太空的代表，也是中國大陸第4位女性太空人。黎家盈的中學班主任、荃灣公立何傳耀紀念中學前校長謝潤明表示，透過電視直播見證她升空，心情激動，「我完全沒有想到我的學生可以這麼出人頭地。」

香港01報導，謝校長接受無線新聞訪問時形容黎是勇敢、勤奮及重感情的人，他憶述，黎在畢業後與丈夫、也是當年的同班同學一起回校探望，讓他始料不及，「我教了他整整4年，也當了他4年的班主任，我都很愕然」。其夫何安心也是公務員，在路政署總辦事處技術行政組品質管理組擔任高級工程師。黎家盈也是高考尖子，考獲3科A，入讀港大電腦科學，由於當年尖子都報讀醫科、精算等，唯獨黎家盈告知他，希望修讀電腦科學的意願，讓他印象深刻。

荃灣公立何傳耀紀念中學是區內英文中學之一，謝潤明校長已退休，他是黎家盈中六、七時的班主任。他形容黎家盈為人勇敢、勤奮，亦重感情，對見證她順利升空感到心情激動。我完全沒有想過我的學生以這麼出人頭地，你可以教他們做醫生，或者做司局長也可以，但我沒有想過，她可以代表香港，衝出地球上太空，這件事讓我很開心。

除了是黎家盈的班主任外，謝潤明亦做過她的數學老師4年。他說，黎家盈當年熱心參與學生會活動，不但細心，亦十分勤奮。

謝潤明說，黎不算是最突出的學生，但到中六、七時，發現她有足夠的毅力，不斷學習及溫習。畢業後，黎家盈亦有帶同丈夫回校探望，讓他始料未及的是，黎的丈夫竟是當年的同班同學。

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