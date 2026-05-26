曾被譏香港4大廢男 歌手張致恒當搬運工養家 網讚比李泳漢好

被網民列入「香港四大廢男」之列的前Boy'z男子組合成員張致恒（Steven），與太太雯雯婚後生下四子，長期陷入經濟拮据，欠債、欠租風波不斷。不過隨著他開始轉行做搬運工人勤奮工作，讓外界對他改觀，再加上李家鼎47歲大兒子李泳漢被爆長期「啃老」，肯打工養家的張致恒相較之下形象瞬間好轉了許多。

香港01報導，近日張致恒北上廣州，以特別嘉賓身分現身「溫暖廣州•我愛港樂」演唱會，再度演繹當年的經典神曲「死性不改」，獲得網民一致讚好。張致恒日前接受內地平台「粵娛頻道」訪問，分享做藍領辛酸，他稱要搬過百磅洗衣機上6、7層唐樓，並坦言：「這一年裡學會了忍耐。」

張致恒在訪問中提到，近一年任職搬運工人，要搬冷氣機、冰箱和洗衣機等大型家電。張致恒笑言做搬運令他「瘦了好多」，他笑笑口再說：「因為辛苦，真的要搬！」張致恒分享，有時要搬大型家電上唐樓，沒有電梯，要逐層搬上去，他說：「一個洗衣機，說是一百多磅，那你可以怎麼做呢？就是背上去啦！爬6、7層樓也要背上去。這 一年學會忍耐，忍耐力更加強。」

家庭生活方面，張致恒透露每日比小孩更早起身，「我每日6點半起身，我小孩就7點，因為他們9點上學，4點放學，我們5點吃飯，8點沖涼，9點一定要上床睡覺。」張致恒指會幫小孩洗澡，「我會幫他們沖涼，一起上床，哄他們睡覺，我就跟他們一起睡覺啦！其實精神比以前好了很多。」網民留言：「貴人李泳漢」、「雖然他年輕時犯過錯，但至少成家後都承擔了責任」、「比李泳漢好，自食其力」。