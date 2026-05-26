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帶學生赴新加坡交流 香港中學校長傳因這件事粗口罵女保安

世界日報／ 香港新聞組／香港26日電
網上流傳一段影片顯示，一名操廣東話男子在旅遊巴上車門口與路旁兩名女保安員爭執。（視頻截圖）
網上流傳一段影片顯示，一名操廣東話男子在旅遊巴上車門口與路旁兩名女保安員爭執。（視頻截圖）

近日網上流傳一條影片，顯示一名操廣東話男子在旅遊巴上車門口與路旁兩名女保安員爭執，男子更一度以粗言穢語辱罵對方。有關帖文指涉事男子是屯門新會商會中學校長李卓興，又指事發時李正帶領該校一個30多人的學生研學團在新加坡參與交流。

文匯報報導，教育局前日回覆傳媒查詢時指已即時聯絡該校及辦學團體，要求校方嚴肅跟進及提交書面報告詳細交代事件。

屯門新會商會中學校董、前立法會議員黃俊碩23日透露，校方已啟動危機處理小組跟進事件，將於交流團完結後，聯同教育局約見李卓興了解事件始末，初步相信是涉及泊車問題，繼而與當地保安員發生言語衝突；又指李卓興當時表現或不理想，並引起市民與家長的不安，但不排除影片前後曾發生其他事件，「相信校長是專業」。

教聯會主席、立法會議員黃錦良24日在電台節目上指，雖然事情來龍去脈未百分百弄清，但無可否認其言行有不恰當之處，明白帶領學生出外交流壓力甚大，首要任務是確保學生安全，同時要應對行程時間及突發風險。不過，他強調無論發生何事，教育工作者都應保持冷靜克制，注意專業操守及形象。

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