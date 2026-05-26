山洪、泥石流夾擊…湖南村莊被夷平 青蛙都往山上逃竄

湖南省常德市石門縣5月17日至20日遭遇史上罕見極端強降雨襲擊，引發特大洪水、山洪及泥石流等複合型災害。據官方與媒體最新統計，截至5月23日，這場天災已造成7死、14失聯，受災人口超過10.48萬人，當地政府已緊急轉移安置3.1萬名群眾。

據統計，石門縣壺瓶山鎮24小時累計降雨量高達342毫米，局部更達522毫米，最大小時雨強達146毫米，刷新湖南省歷史紀錄。凶猛的暴雨導致渫水河水位在短時間內暴漲8.76米，部分區域洪水深度甚至超過6米。

當地居民表示，暴雨前夕，先是出現打鼓般聲音，隨後電閃，雷鳴，有經驗的山裡人發現，青蛙都往山上逃竄。他們說，這是災難的先兆。

村民回家看到的場景，房子已經沒有了。（取材自極目新聞）

強降雨令沿線42座小型水庫發生溢洪，在重災區南北鎮金河村，上游堰塞湖突發潰決，數公尺高的水浪在短短幾秒內傾瀉而下，瞬間捲走9人，整座村莊近乎被夷為平地；而中嶺村部分房屋也遭泥石流完全吞沒。除了民房盡毀，正值採摘期的茶葉與柑橘面臨絕收，財損難以估計。

由於石門縣地形多為崎嶇山區，劇烈的山洪與塌方導致23個鄉鎮出現嚴重的斷水、斷電與通訊中斷。金河村等重災區一度與外界完全失聯，淪為陸地「孤島」。

在一些受災嚴重的村落，有些村民僥倖逃生後回來，在山頭眺望家鄉，卻發現村莊已消失不見。

惡劣的環境亦為搜救帶來極大挑戰。由於道路被阻斷，救援車輛無法進入，消防與武警官兵必須徒步長達7小時、穿越齊腰深的淤泥，或仰賴直升機空中轉運才能抵達山區。

在生與死的考驗面前，災區湧現出許多令人動容的英雄事蹟。17歲的少年舒梽高與擔任村幹部的父親組成「父子檔」，赤膊站立在冰冷湍急的洪水中，以自己的肩膀作為支撐，讓十多名老人與孩童踩著他的肩膀脫險，直到最後一刻才撤離；75歲的覃事貴將珍貴的直升機轉運座位讓給更需要的老弱群眾，自己徒步10公里，彰顯無私奉獻精神。

另一方面，近日亦遭豪雨侵襲的重慶，截至25日下午3時30分許，永川區死亡人數增至9人、11人失蹤；若加計北碚區災情，重慶全市已知至少11人死亡。

暴雨也重創當地產業。永川一家以生態養殖聞名的農家樂遭山洪沖毀魚池，超過3200斤鴨嘴鱘、鮭魚、鱸魚等高價魚種幾乎全數流失，另有55隻黑羽雞死亡，損失約10萬元人民幣。負責人程先生受訪時坦言心疼，但仍樂觀表示「魚沒了，人還在嘛」，相關影片與發言迅速衝上微博熱搜，大批網友留言打氣，甚至喊話未來「組團去吃魚」。