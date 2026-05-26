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在德華人留學生迷姦案 用藥建議竟來自北大醫學碩士

世界日報／ 中國新聞組／北京26日電
嫌犯使用的麻醉劑。（取材自澎湃新聞）
嫌犯使用的麻醉劑。（取材自澎湃新聞）

華人留學生邵之霆迷姦案，近日在柏林州法院展開第五場庭審，當天庭審結束前，法官宣布6月將加開多場庭審，原因是一名重要證人暫時缺席。據悉，邵之霆本科畢業於河北醫科大學，曾獲「勤工助學獎」，後在北京大學醫學部獲碩士學位，赴柏林夏里特醫學院讀博。他被指控在2019年至2021年間多次迷姦一名女性，該女性是他的未婚妻。

綜合南方周末、大河報報導，在邵之霆背後，是Telegram上一個名為「德國高級駕校」的八人群。群成員多為旅居德國的華人男性，交流迷姦女性的經驗，分享受害者的照片和視頻。在用藥上，「德國高級駕校」群成員會實時討論不同藥物的藥效和劑量，也會在麻醉對方後進行疼痛測試。邵之霆就被指控提供用藥建議。

2020年至2024年間，該群多名成員被指控在德國迷姦多名女性，受害人大多為華人女性。目前，八人群中，有一人自殺身亡，五人被起訴，其中三人的案件已結束一審。量刑最重者獲刑14年，最輕者為5年9個月。

曾赴德國慕尼黑大學交流的清華大學法學院教授勞東燕解釋，德國與美國在同類案件中的量刑差異，主要來自犯罪競合和數罪並罰規則的不同。在美國，若同一行為既危及身體安全，又構成性侵，法院可能分別評價並累加處罰，不受較低總刑期上限的約束。對於這些在德國受審的中國籍被告，未來是否還可能被中國司法機關追究刑責？「從中國刑法角度看，這些案件並非完全沒有管轄空間。」

勞東燕解釋，只要行為人和被害人都是中國人，即使犯罪發生在境外，中國刑法也可依據屬人管轄原則追訴。

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