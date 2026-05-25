重慶成中國豪雨災區 11人死亡11人失蹤

中國豪雨持續，重慶市成為主要災區，其中位在重慶西部遠郊的永川區自23日深夜起降下特大豪雨，區內多處出現山洪爆發等地質災害。當地官方通報，截至今天下午3時30分止，全區因雨災死亡人數已增至9人，仍有11人失蹤。而重慶全市已知因雨災死亡人數也上升至11人。

央視新聞報導，永川區自23日深夜至24日凌晨出現突發性的瞬間極端特大豪雨，一度出現2小時內降雨296.6毫米的巨大雨量。由於永川區內山區面積廣闊，導致當地多處山坡地出現山洪爆發等地質災害，這些災區分布在茶山竹海街道、中山路街道、雙石鎮等地。

根據報導，永川區到今天下午3時30分止，上述災區仍有部分積水尚未完全消退，部分地區仍處於停水停電狀態，當地官方已動員大批人力展開災後復原作業。

除永川區外，重慶市北碚區自23日深夜至24日上午也降下豪雨，其中興隆鎮在1小時內降下59.4毫米，且3小時內降下122.9毫米的豪雨，導致2人死亡。

鑑於重慶市部分地區遭受嚴重洪澇和地質災害，造成人員傷亡和財產損失，中國國家發改委24日緊急從中央預算調撥人民幣2000萬元（約新台幣9255萬元），供重慶市用於救災，重點為災區受損道路、橋梁等基礎設施和學校、醫院等公共服務設施災後重建。