重慶永川大暴雨 已釀9死11失聯

重慶市永川區23日夜間至24日凌晨突發瞬時極端特大暴雨，引發山洪和地質災害，導致茶山竹海街道、中山路街道、雙石鎮等多地出現散點式災情。據央視新聞報導，截至25日15時30分，災害已造成9人死亡、11人失聯。

報導稱，汛情發生後，重慶市、區兩級防汛抗旱應急指揮部啟動應急響應，已投入各類救援力量1827人。目前，緊急避險轉移和安置工作正有序推進，4批應急物資已全部到位，全區生活必需品市場運行平穩。

搶險救災方面，當地動員鎮街、村社幹部、民兵、志願者，以及消防、藍天救援隊、華岩救援隊等專業力量投入救災，並投入大型救援裝備、衝鋒舟、救援車輛等設備。永川區交通運輸部門也投入機械設備和人員，已搶通多處阻斷點。

基礎設施搶修方面，當地已完成部分通訊基站、供氣戶及變壓器搶修，另有3座水廠恢復供水，覆蓋3.3萬人；部分道路受損地區則正組織送水保障。

截至25日15時30分，當地已安置1113戶、2141人，其中集中安置389戶、697人，分散安置724戶、1444人。全區已設立集中安置點42個，可容納9005人。

此外，永川區24個鎮街累計排查風險隱患1396處，已整改446處，仍有950處正在整改中。

據此前報導，中國大陸多地近期暴雨成災。湖南石門縣自5月17日起遭遇極端強降雨，引發山洪、泥石流等災害，截至22日晚間已造成7人死亡、14人失聯；貴州麻江縣5月18日至20日也因持續強降雨引發洪澇及塌方災害，截至20日上午已造成3人死亡。