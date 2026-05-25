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豪雨連釀災 大陸公安部指有人發影音造謠揚言嚴辦

中央社／ 台北25日電

中國近日連降豪雨多地釀災，災情畫面不斷流出。中國公安部網安局24日發布「網路文明倡議書」，宣稱有少數網友「誇大災情，製造傳播謠言」，引發大眾焦慮恐慌。並揚言對故意編造、傳播虛假汛情訊息，擾亂社會秩序者，公安機關將「依法嚴肅處理」。

這項名為「致廣大網民的防汛抗災網絡（路）文明倡議書」宣稱，近來中國多地遭遇強降雨侵襲，洪澇災害風險加劇。在全社會齊心協力抗洪搶險的緊要關頭，「卻有少數網民為博眼球、賺流量、移花接木、翻炒舊聞、誇大災情，製造傳播謠言」。

倡議書又說，這些謠言「如同隱形暗流」，不僅引發公眾焦慮恐慌，更可能「干擾指揮決策、浪費救援資源，嚴重影響防汛抗災工作大局」。中國公安機關的網安部門為「維護清朗網路空間，助力防汛抗災工作順利開展」，遂發布倡議書。

這項倡議書首先要求中國網友「守法律底線，絕不編造傳播虛假汛情訊息」，「從自身做起」不編造、不傳播虛假汛情訊息，不誇大災情散布恐慌，「用理性代替情緒，用真相擊碎謠言」。對於故意編造、傳播虛假汛情訊息擾亂社會秩序者，公安機關將依法「嚴肅處理」。

倡議書還要求中國網友「提高防範能力」，堅決抵制「不實汛情訊息」。面對海量網路訊息，要樹立「正確的網路秩序觀和安全觀」，確實提高自身的防範意識和辨別能力。要關注「官方權威平台、正規新聞媒體」發布的汛情動態，對「網友爆料」、「現場視頻（影音）」等非權威來源，要保持警惕。

這項倡議書還要求，中國網友要「不輕信、不發布、不轉發、不評論任何未經官方證實的信息」，讓「識謠、辨謠、防謠」成為「本能反應」，讓「謠言止於智者」。

倡議書還說，網友若發現「疑似謠言」時，「不做旁觀者，及時向公安機關或網絡平台舉報」，「您的一次舉報，就可能阻止謠言擴散，為救援爭取寶貴時間。同時「主動傳播正能量，轉發官方防汛提示和救援進展，為一線救援人員加油鼓勁」。

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