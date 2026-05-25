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媒體揭發福建新鮮楊梅浸泡防腐劑、甜味劑 記者面臨死亡威脅

聯合報／ 大陸中心／即時報導
目前正值楊梅採收期，但福建漳州的楊梅遭踢爆浸泡防腐劑和甜味劑，主要銷往浙江嘉興、上海等地的批發市場和電商平台。（中新社）
目前正值楊梅採收期，但福建漳州的楊梅遭踢爆浸泡防腐劑和甜味劑，主要銷往浙江嘉興、上海等地的批發市場和電商平台。（中新社）

福建電視台綜合頻道《第一幫幫團》欄目記者日前深入福建漳州龍海區浮宮鎮、白水鎮調查暗訪，於本月15日公開揭發當地新鮮楊梅採收後會浸泡含違禁防腐劑和「三無」甜味劑的藥水。事件曝光後，導致漳州楊梅從每斤（500公克）人民幣13.8元暴跌至1元，而揭露該事件的記者隨後也傳出遭到死亡威脅。

每年5月，漳州龍海浮宮鎮、白水鎮的楊梅就進入盛產期。福建電視台暗訪十餘家收購點，日前曝光當地「毒楊梅」這一長期存在的公開秘密。報導稱，這些楊梅浸泡的甜味劑外包裝，赫然標註著可達蔗糖的8,000倍，但沒有生產日期、沒有成分表，屬於典型「三無」產品。同時被查獲的還有違禁防腐劑「脫氫乙酸鈉」。

報導稱，當地一家楊梅收購點一天就能發出上千斤，旺季超五千斤，主要銷往浙江嘉興、上海等地批發市場和電商平台。商販為應付監管，會提前備好幾箱未泡過藥水的楊梅做記號，一旦遇到抽檢就拿這些「乾淨樣品」送檢。

濟南時報指出，醫生警告，這些違規添加劑可能損傷神經、肝腎，對青少年神經系統發育影響尤為顯著，甚至還會嚴重干擾人體內分泌。

「毒楊梅」事件曝光後，漳州龍海當地媒體報導，5月24日，龍海區已對相關責任人員，作出問責處理。 根據調查結果，區農業農村局、區市場監管局、浮宮鎮、白水鎮、郊邊村、後寶村等6個單位履行監管責任、屬地責任不力，依規依紀依法按程序對上述6個單位通報處理，對23名黨員幹部進行問責處理，其中：2人免職、13名黨員幹部分別黨紀、政務立案處理，2名幹部誡勉，6名幹部通報批評。

漳州市食品安全委員會辦公室通報，5月15日，媒體報導該事件後，漳州市立即啟動應急響應、成立工作專班，第一時間組織多部門趕赴浮宮鎮、白水鎮開展聯合執法，迅速調查處置，對相關楊梅收購點逐一核查，發現實際涉事收購點共5家，查扣問題楊梅225公斤及一批違規添加劑，並立案調查。在後續持續溯源追查中，追回問題楊梅540公斤，查扣違規添加劑20.1公斤。

漳州已宣布開展為期45天的專項整治行動，全面加強楊梅從收購、貯存到銷售的全過程監管，堅決杜絕問題楊梅流入市場，並聲稱5月16日至5月20日12時，共檢驗楊梅639批次，檢驗結果全部合格。

福建

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