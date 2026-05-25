「紙皮婆婆」1天收入只夠吃2餐 CNN揭香港繁華下拾荒者的辛酸

在香港這座亞洲最富裕的城市之一，一群被稱為「紙皮婆婆」的拾荒者很難不引人注意。她們年紀多在70歲以上，用手推車將數十公斤重的廢紙板推去賣，賺到的錢卻只夠吃兩餐。

美國有線電視新聞網（CNN）跟著一名「紙皮婆婆」過了一晚，並訪問其他幾名拾荒老人。

她們忍受日曬雨淋，穿梭在陡坡與狹窄的街道之間，且手推車和紙板還可能被市政人員沒收。

運氣好的時候，她們一天或許能賺100港元（約12.7美元），幾乎只夠吃兩餐。

71歲的胡秀貞（Wu Sau-jing，音譯）每天凌晨2時就上街，開始收集商家和餐廳扔到街上的紙板。她會把收到東西分類好，然後拿到當地資源回收公司去賣，回家時通常已經是上午11時左右。

她告訴CNN：「我靠這個維生，這也是我的興趣。如果你不喜歡做，這會非常累。」

70多歲的黎（Lai）女士表示，她每天大約賺100港元，勉強夠吃午餐和晚餐。

她說，自己過去一年能賺到的錢已腰斬，回收公司以前每公斤付0.6港元，亦即政府建議的最低價格，現在只給0.3港元。

更糟糕的是，有時候陌生人或政府人員會把她收集到的東西當成阻塞道路的垃圾丟掉，讓她一毛錢也賺不到。

95歲的陳毅勤（Chan Ngai-kan，音譯）某天下午推著手推車從一區走到另一區，卻發現她平常去的回收場不收紙板了，最後她只能把收集來的紙板丟到附近垃圾場，兩手空空離開。

她告訴CNN，這對她來說是很大的打擊，「我的孩子都在加拿大，我沒有錢」。

80歲的張（Cheung）先生是少數的「紙皮伯伯」之一。他沒有固定時間表，比較喜歡看到紙板就撿，等到累積夠了，他就推著手推車，從家裡走大約30分鐘到最近的回收中心，途中包括一些陡坡路段。

慈善組織香港樂施會（Oxfam Hong Kong）2024年一份報告估計，香港有58萬名長者生活在貧困之中。政府每月提供長者少量津貼，但在這個全球生活成本最高的城市之一，有些人需要也選擇賺取更多收入來應付生活開支。

香港每人每天產生約1.51公斤垃圾，高於東京（0.88公斤）、首爾（0.95公斤）、台北（1.139公斤）等亞洲鄰近城市。而根據官方數據，香港只有3成到4成的垃圾被回收，相較之下，台灣和南韓的回收率都過半。

過去30年來，胡婆婆每晚都回到同一條街，重複同樣的工作。

雖然這份工作不穩定，且工時十分辛苦，但她打趣道：「這就像抽菸賭博。你戒不掉這個興趣…我會做到我做不了的那一天。」