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「700萬港人的驕傲」全港爭睹黎家盈升空 港大生：童年夢想實現

世界日報／ 香港新聞組／香港25日電
香港科技大學師生在校園內觀看神舟23號載人飛船發射升空直播。（中新社）
香港科技大學師生在校園內觀看神舟23號載人飛船發射升空直播。（中新社）

神舟23號載人飛船於24日晚11時08分，在酒泉衛星發射中心成功點火發射，將香港首名航天員兼載荷專家黎家盈、指令長朱楊柱及航天駕駛員張志遠送上太空，火箭升空約10分鐘後，中國載人航天工程辦公室宣布，神舟23號飛船與火箭分離，進入預定軌道，航天員乘組狀態良好。飛船預計於25日凌晨約3時以3.5小時自主快速交會對接模式，對接太空站「天和」核心艙。香港全城氣氛沸騰，多個商場、同鄉社團會所與大專院校皆舉辦直播，市民爭睹升空歷史時刻，全港700萬人紛紛為黎家盈喝彩，讚譽其為「香港的驕傲」。

綜合大公報、香港文匯報、明報報導，在24日晚8時18分的出征儀式上，朱楊柱、張志遠、黎家盈身穿太空服步出問天閣，向民眾揮手致意，並由朱楊柱報告準備完畢、領命出征。乘組在專車上齊唱「 歌唱祖國」，沿途有禮賓電單車隊護送、舞龍舞獅與揮舞國旗、區旗的民眾夾道歡送。抵達發射塔架後，朱楊柱與張志遠分別喊出「懷著使命勇擔當」與「整裝待發信心強」，黎家盈則高呼「航天初心永不忘」。黎家盈作為3號太空人率先進入飛船，進艙前她與隊員擊掌、拍了拍太空服上的國旗，並向鏡頭做了愛心手勢及豎起大拇指，展現良好狀態。

黎家盈的母校香港大學，以及研發「天韻相機」載荷供其執行任務的香港科技大學24日晚皆舉辦直播。在發射瞬間現場歡呼雷動。

隨香港代表團前往酒泉現場觀禮的港大歷史系四年級林同學直言，上太空過去對香港人而言只是遙不可及的童年夢想，如今看到學姐黎家盈踏上神舟23號，證明這是一個能實現的目標，她佩服黎家盈背後付出的努力，並自豪表示：「她也是我們香港第一位女性的航天員，我覺得她真的很厲害，非常佩服！」「我覺得這一刻我是一個歷史的見證者，可以將這一刻帶回去香港，帶回校園和同學去講：香港人是真的可以的！」

同時，大批港大師生於黃竹坑賽馬會第四學生村觀看直播，生物系大一學生楊圓圓難掩激動，表示這拉近了她與祖國航天的距離，並堅定她未來將生物專業與航天結合、研發太空醫療器械的決心；電子電機工程學生袁書逸也為學姐送上祝福，期盼她帶着科研成果回來分享。港大歷史系的林同學表示，過往認為太空人只是遙不可及的童年夢想，見到黎家盈踏上神舟23號，證明成為太空人是一個能實現的目標。

在香港科技大學直播現場，數十名師生穿上印有「MUSICO」與「天韻相機」的紀念T恤、帽子為任務打氣，並在成功發射後高喊「天韻啟動，科大建功；服務國家，再攀高峰」。參與研發的博士生認為，黎家盈為科研投入者帶來了信任與肯定。

本次創科局局長孫東率領香港學生及科技界代表到酒泉到場觀禮。孫東表示，飛船直翔雲霄時其身為中國人的自豪感油然而生，這不僅是任務成功，更是國家科技實力愈升的縮影，有香港載荷專家參與更令榮譽更顯厚重。他讚揚黎家盈狀態非常好，相信能出色完成任務，並表明孫東盼安排黎與青少年對話。

香港市民24日晚在黃埔一家商場內觀看神舟23號載人飛船發射升空直播。3名航天員中的黎家盈是中國載人航天工程面向港澳地區選拔出的中國首位女性載荷專家。 </p><!--8--><p> （中新社）
香港市民24日晚在黃埔一家商場內觀看神舟23號載人飛船發射升空直播。3名航天員中的黎家盈是中國載人航天工程面向港澳地區選拔出的中國首位女性載荷專家。

（中新社）

神舟二十三號航天員乘組出征儀式在酒泉衛星發射中心問天閣圓夢園廣場舉行。這是航天員朱楊柱（中）、張志遠（右）、黎家盈（左）在出征儀式上。</p><!--11--><p> （新華社）
神舟二十三號航天員乘組出征儀式在酒泉衛星發射中心問天閣圓夢園廣場舉行。這是航天員朱楊柱（中）、張志遠（右）、黎家盈（左）在出征儀式上。

（新華社）

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