「700萬港人的驕傲」全港爭睹黎家盈升空 港大生：童年夢想實現
神舟23號載人飛船於24日晚11時08分，在酒泉衛星發射中心成功點火發射，將香港首名航天員兼載荷專家黎家盈、指令長朱楊柱及航天駕駛員張志遠送上太空，火箭升空約10分鐘後，中國載人航天工程辦公室宣布，神舟23號飛船與火箭分離，進入預定軌道，航天員乘組狀態良好。飛船預計於25日凌晨約3時以3.5小時自主快速交會對接模式，對接太空站「天和」核心艙。香港全城氣氛沸騰，多個商場、同鄉社團會所與大專院校皆舉辦直播，市民爭睹升空歷史時刻，全港700萬人紛紛為黎家盈喝彩，讚譽其為「香港的驕傲」。
綜合大公報、香港文匯報、明報報導，在24日晚8時18分的出征儀式上，朱楊柱、張志遠、黎家盈身穿太空服步出問天閣，向民眾揮手致意，並由朱楊柱報告準備完畢、領命出征。乘組在專車上齊唱「 歌唱祖國」，沿途有禮賓電單車隊護送、舞龍舞獅與揮舞國旗、區旗的民眾夾道歡送。抵達發射塔架後，朱楊柱與張志遠分別喊出「懷著使命勇擔當」與「整裝待發信心強」，黎家盈則高呼「航天初心永不忘」。黎家盈作為3號太空人率先進入飛船，進艙前她與隊員擊掌、拍了拍太空服上的國旗，並向鏡頭做了愛心手勢及豎起大拇指，展現良好狀態。
黎家盈的母校香港大學，以及研發「天韻相機」載荷供其執行任務的香港科技大學24日晚皆舉辦直播。在發射瞬間現場歡呼雷動。
隨香港代表團前往酒泉現場觀禮的港大歷史系四年級林同學直言，上太空過去對香港人而言只是遙不可及的童年夢想，如今看到學姐黎家盈踏上神舟23號，證明這是一個能實現的目標，她佩服黎家盈背後付出的努力，並自豪表示：「她也是我們香港第一位女性的航天員，我覺得她真的很厲害，非常佩服！」「我覺得這一刻我是一個歷史的見證者，可以將這一刻帶回去香港，帶回校園和同學去講：香港人是真的可以的！」
同時，大批港大師生於黃竹坑賽馬會第四學生村觀看直播，生物系大一學生楊圓圓難掩激動，表示這拉近了她與祖國航天的距離，並堅定她未來將生物專業與航天結合、研發太空醫療器械的決心；電子電機工程學生袁書逸也為學姐送上祝福，期盼她帶着科研成果回來分享。港大歷史系的林同學表示，過往認為太空人只是遙不可及的童年夢想，見到黎家盈踏上神舟23號，證明成為太空人是一個能實現的目標。
在香港科技大學直播現場，數十名師生穿上印有「MUSICO」與「天韻相機」的紀念T恤、帽子為任務打氣，並在成功發射後高喊「天韻啟動，科大建功；服務國家，再攀高峰」。參與研發的博士生認為，黎家盈為科研投入者帶來了信任與肯定。
本次創科局局長孫東率領香港學生及科技界代表到酒泉到場觀禮。孫東表示，飛船直翔雲霄時其身為中國人的自豪感油然而生，這不僅是任務成功，更是國家科技實力愈升的縮影，有香港載荷專家參與更令榮譽更顯厚重。他讚揚黎家盈狀態非常好，相信能出色完成任務，並表明孫東盼安排黎與青少年對話。
（中新社）
（新華社）
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