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黎家盈負責操作港產「天韻相機」 完成任務想「感受香港」

世界日報／ 香港新聞組／香港25日電
 由香港科技大學跨學科團隊牽頭研製的全球首款輕小型、高分辨率、高精度二氧化碳和甲烷點源協同探測儀「天韻相機」，成為香港首項登上天宮太空站、參與國家科學任務的科研載荷；圖為天韻相機載荷模型。（中通社） 
 由香港科技大學跨學科團隊牽頭研製的全球首款輕小型、高分辨率、高精度二氧化碳和甲烷點源協同探測儀「天韻相機」，成為香港首項登上天宮太空站、參與國家科學任務的科研載荷；圖為天韻相機載荷模型。（中通社） 

神舟23號載人飛船24日晚11時08分在酒泉順利發射升空，港產太空人黎家盈將在天宮太空站操作由科大領導團隊研製的「天韻相機」。港府24日晨播出特首李家超日前與黎家盈的視像通話，黎提到每日訓練日程排得很滿，形容「基本上真是好辛苦」，希望完成任務後回港「感受一下香港」。

明報報導，李家超24日晚於神舟23號順利升空後表示，此次任務極具意義，既是「十五五」時期首次載人飛行任務，亦是首次有香港載荷專家參與，全港市民都感到振奮和自豪。他說，香港可由參與國家航天事業的「支持者」變成「執行者」，更好融入和服務國家發展大局。李又說，政府會把握今次歷史時刻，進一步提升科普教育，為國家和香港培育更多創科人才。

報導指出，李家超24日晨於facebook發布一段聯同創科局長孫東及公務員事務局長楊何蓓茵與黎家盈早前的視像通話影片。片段中李說，這次航天任務是表示國家對她的認同，亦表示國家對香港的信任和支持；黎家盈稱多謝大家支持和關心，「一定會全力以赴，做到最好」。

報導說，黎家盈於片段提到，每日訓練日程都排得很滿，「基本上真的好艱苦，但總算而家都到點（差不多是時候出發）喇」，強調很有信心完成任務。她又自言從未離港這麼久，希望完成任務後快點回港，「感受一下香港嘅各樣嘢」。

另據央視報導，黎家盈抵達天宮太空站後將親手操作由科大團隊研製的「天韻相機」，執行全球溫室氣體排放源精準探測任務。科大太空科學與技術研究院長蘇慧表示，天韻相機能從距離地球約400公里的太空軌道，對全球溫室氣體排放源進行「高精度成像」，精準定位排放位置並量化排放強度，她形容由香港太空人操縱香港牽頭研製的科學載荷，是一個具里程碑意義的重大事件。

由香港科技大學跨學科團隊牽頭研製的全球首款輕小型、高分辨率、高精度二氧化碳和甲烷點源協同探測儀「天韻相機」，成為香港首項登上天宮太空站、參與國家科學任務的科研載荷；圖為天韻相機載荷模型。（中通社） 
由香港科技大學跨學科團隊牽頭研製的全球首款輕小型、高分辨率、高精度二氧化碳和甲烷點源協同探測儀「天韻相機」，成為香港首項登上天宮太空站、參與國家科學任務的科研載荷；圖為天韻相機載荷模型。（中通社） 

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