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搶人才…機場2號大樓月底啟用 招聘逾4400職缺

世界日報／ 香港新聞組／香港25日電

香港國際機場二號客運大樓（T2）將於27日啟用，香港機場管理局預期未來員工人數將持續增長，於23、24日與港府勞工處一連兩天在二號客運大樓合辦「香港國際機場博覽暨招聘會2026」，約40家機構提供逾4400個就業崗位，涵蓋機艙服務、地勤、飛機維修、航空貨運、保安、行李處理及餐飲等，以本地招聘優先，部分工種如地勤及飛機維修則考慮輸入勞工。

文匯報報導，機管局在招聘會上亦提供逾70個職位空缺，涉及飛行區運作、行李處理、航空貨運及系統工程，以及資訊科技等範疇，並在博覽會上重點介紹四個人才培訓計畫，包括見習行政人員培訓計畫、見習工程師計畫、見習資訊科技人員計畫及暑期實習生計畫，為學生和畢業生提供就業資訊以及事業發展意見，現場亦設有專題講座，分享面試資訊及行業趨勢。

機場同業亦舉行14場就業講座，介紹行業最新趨勢、生涯規畫及面試技巧。此外，現場另設免費服務，包括履歷諮詢、履歷照片拍攝、個人色彩分析及MBTI人格測試，吸引大量求職者排隊體驗。

報導指出，機管局機場服務總監楊達榮表示，機場2024年約有5萬名員工，現已增至約7.5萬人，而隨着客流量及飛機量增加，加上即將展開的「機場城市」等項目，預計未來數年員工人數會隨業務增長而持續上升。他強調，機場招聘會優先考慮本地市民，惟因部分工種如地勤、飛機工程維修及貨運人才受工作環境或技術要求限制，本地招聘困難，故會考慮輸入勞工，政府已提供清晰指引及監管，確保本地勞工絕對優先。

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