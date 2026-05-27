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哈佛敞開 北大緊戒…清華教授實測35校門掀熱議

世界日報／ 中國新聞組／整理
鄭毓煌5月17日打卡深圳大學校門。(取材自新京報／受訪者供圖)
鄭毓煌5月17日打卡深圳大學校門。(取材自新京報／受訪者供圖)

2025年11月，清華大學原博導鄭毓煌發布一條對比哈佛與北大校門的視頻，播放量超過1000萬，但評論區吵成一片，有人支持，有人罵他「漢奸」、「賣國賊」。鄭毓煌沒有止步於網路論戰，反而展開了一場「校門實驗」，於是在一個多月裡實地走訪了35所高校，驚喜發現，隨著武漢大學等高校開放校門，愈來愈多學校正在回歸開放，他認為，這才是大學本該有的樣子。

新京報報導，鄭毓煌表示，去年他拍的那條對比視頻是：哈佛大學校門敞開，無保安，自由出入；北京大學門口戒備森嚴，普通人無法進入。評論區爭議之激烈，讓他第一次意識到，這個看似簡單的問題，在國內竟毫無共識，由此激起他對大學校門問題的關注，

今年，他又對比了清華大學與麻省理工學院。爭議依舊，約80%的人支持校門開放，一條來自北京外國語大學學生的留言引起了他的注意：「鄭老師，歡迎來北外（北京外國語大學）打卡，我們是開放的」。這讓他意識到：高校是否開放，並非全國統一規定，而是各校自主決定，他決定親自驗證。

到了北京外國語大學，鄭毓煌說，狀況令他意外。東校區刷身分證即可進入，無需預約、無需審核；西校區甚至身分證都不需要，直接步行進出，完全恢復到疫情之前的狀態。

關閉校門 最大受害者是學生

「這件事刺激了我：既然有學校能做到，為什麼其他大學做不到？」他說。於是從4月中旬開始，他利用出差間隙，開啟打卡高校校門的實驗，陸續走訪了北京、上海、廣州、深圳、杭州35所高校，發現很多名校已經開放，反而是一些沒人關注的院校關得很緊。也有不少網友發來打卡視頻，有的普通二本院校至今封閉極嚴，這樣的學校在全中國大量存在。

而在走訪過程中，幾所學校給鄭毓煌留下了深刻印象。

上海的華東政法大學，沒有圍牆，不查身分證，自由進出。哈爾濱工業大學深圳校區——作為「國防七子」之一、承擔大國重器研發任務的大學，它的深圳校區完全不查身分證，食堂對外開放。最讓他印象深刻的是位於廣州的華南師範大學，它是一所211名校，同樣不設門禁，而且將學校的正門開放，不像有的學校只給社會人員開放偏門，「我走入正門時，甚至有點不習慣，我81歲的母親說『本來就該這樣』」。

他表示，在疫情前，中國的高校校門基本都是對外開放的，但疫情結束後，校門卻沒有隨之開放；「在我看來，校門關閉的最大『受害者』是學生們」，開放的校園，讓學生與社會保持聯結，讓學生在象牙塔裡也能感受到煙火氣，這才是教育的完整意義。

「我在清華任博士生導師時，學校和我的課堂都是開放的，外校的學生可以進來旁聽」，鄭毓煌說，有一次他在課堂上發現一個來自北京林業大學的旁聽生，表現得很不錯，就邀請她加入他的研究生組會，她後來保送至清華讀研，畢業後他還推薦她去香港中文大學讀博士深造，現在她已博士畢業，在香港中文大學的深圳校區擔任教授。

勿讓怠政 遏制開放腳步

「反過來想，如果當時大學的校門關閉或是申請非常困難，這樣的故事就很難發生」，鄭毓煌說，其實中國歷史上很多名人都有旁聽的經歷，比如沈從文、瞿秋白、季羨林等人都曾在北大旁聽，「我們現在鼓勵不要以『高考一次定終身』，開放學校大門恰恰也是迎合這種理念，給熱愛學習的人一次機會」。

「校門實驗」遇到的阻力也遠超他的預期。鄭毓煌說，令他難過的是，大量對校園開放的反對者恰恰是在校大學生及其家長，很多學生在疫情之後上的大學，從未經歷過此前開放的校園，因此天然地認為封閉才是常態。當有人試圖推開那扇門時，他們成了最激烈的反對者。

在他探訪過的高校裡，也有很多學生和我提到高校開放給他們帶來的自豪。發布視頻後，不少高校的教授、教育系統的公務人員向他表達他們的支持，「我覺得隨著校門開放的增加，會有愈來愈多的人理解這種做法」。

5月13日起，武漢大學校園正式向公眾免預約開放參觀後，出現了周末食堂爆滿、遊客爬樹拍照、自媒體蹭流量等現象，成了一些人反對開放的論據。他認為，武漢大學是極少數網紅名校，等大家過了這個新鮮勁兒，人潮自然就會退去；「同濟大學、北京航空航天大學早已開放，並未出現類似問題」，他說。

「其次，我們可以採用不同的管理手段來解決這些問題，比如不開放食堂，或者食堂單獨開設社會窗口、高峰期限流、加強安保等措施」，他說，「如果一所大學連參觀的人都吸引不來，那才是真正的悲哀」。

武漢大學爆滿的食堂。(取材自小紅書)
武漢大學爆滿的食堂。(取材自小紅書)

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