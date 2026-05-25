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刀叉是洋人餐具？ 中國5000多年前新石器時代就用上了

聯合報／ 大陸中心／即時報導
央視新聞報導，中國在5000多年前的新石器時代就已經開始使用刀叉。圖為青海省博物館藏的骨勺、骨叉、骨刀。（圖／取自央視新聞）
央視新聞報導，中國在5000多年前的新石器時代就已經開始使用刀叉。圖為青海省博物館藏的骨勺、骨叉、骨刀。（圖／取自央視新聞）

刀叉是洋人的餐具？央視新聞報導，中國在5000多年前的新石器時代就已經開始使用骨叉，甚至有成套的餐具，而西方餐叉的使用歷史則不超過1000年。至於為何最終筷子會取代刀叉，則與中國飲食文化的演變有關。

報導稱，20世紀末，考古學家對青海省同德縣的「宗日遺址」進行考古發掘時，意外發現一把骨叉。這把骨叉尺寸大小和現在常見的西式餐叉基本相同，骨叉前端微彎，三齒打磨得規整，後端還做成了尖齒花瓣狀，添了幾分精致。很難想像，中國5000多年前的古人，已經能用這樣精致的餐具吃飯。

除了叉，當時竟然還有成套的餐具。央視新聞指出，此前，中國已有新石器時代的骨叉出土，但人們對其用途存疑，推測其為髮飾或梳子的雛形，直到宗日遺址出土與骨叉相配套的骨刀、骨勺，人們才確定骨叉是一種餐具。

報導表示，中國5000多年前這些骨刀多以動物肋骨為底，一側開槽嵌上細石葉當刃，既堅硬又鋒利，骨勺則是順著動物肋骨的自然曲度打造，勺面帶著恰到好處的弧度，證明當時已經進入了烹食的文明階段，那時的人們已經懂得用骨刀分割煮熟的食物。

央視新聞稱，宗日遺址骨製餐具組合的發現，打破了人們原有的中西餐具分野的習慣觀念，基本可以確定早在5000多年前，中國人就已經使用了刀叉進食，而西方餐叉的使用歷史不超過1000年。

既然中國5000多年前就開始使用刀叉，為何刀叉最後會退出中餐歷史舞台改用筷子？央視新聞指出，其實，筷子的起源稍晚於餐勺。在中國江蘇龍虬莊新石器時代的遺址中出土42枚骨質的「箸」，這應是目前發現的最早的筷子。筷子真正占據中國人餐具的主要地位，還得歸功於兩種食物的傳播與普及—稻米與小麥。

如出土於青海喇家遺址的麵條，被譽為「中華第一麵」，其出土證實麵食的逐漸出現，人類的飲食習慣也逐漸改變了更合適的餐具—筷子逐漸出現。

報導稱，最遲在商代中期華夏民族應該已經開始大量地使用筷子，並逐漸替代了刀叉，成為中餐最重要的餐具。從刀叉勺到筷子的演變，背後是中華文明從狩獵文明到農耕文明的發展，也體現了中國飲食文化的演變。

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