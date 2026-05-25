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哈工大、北大…在德國下藥性侵 中國多名高學歷菁英涉案

世界日報／ 中國新聞組／北京25日電

德國和中國警方2024年聯合破獲一起涉及在德中國公民下藥性侵案件，逮捕在3年裡犯下14起迷姦案的主嫌犯、43歲中國籍男子張大鵬（Dapeng Z.，音譯），並查出張大鵬背後是一個作案團夥，其中核心成員為多名中國985高校畢業的留學生及企業高管，他們利用醫學知識、加密群組及同胞信任系統性迷姦、侵害女性，引發全球對高學歷犯罪與海外安全防護的深度反思。

大河報報導，目前上述華人團夥中，有1人自殺身亡，5人被起訴，其中3人的案件已結束一審。量刑最重者獲刑14年，最輕者為5年9個月。涉案者均擁有哈工大、北大、慕尼黑工大等頂尖院校背景及體面職業（車企高管、醫師）。

主嫌犯張大鵬是群主，被判14年監禁，其畢業於哈爾濱工業大學土木工程專業，2005年赴德留學，就讀圖賓根大學計算機專業，輔修工商管理，被捕前，張大鵬在跑車生產商路特斯任職。

團夥邵之霆本科畢業於河北醫科大學，曾獲「勤工助學獎」，後在北京大學醫學部獲碩士學位，赴柏林夏里特醫學院讀博，是此案的藥物技術指導，他的案子目前仍由柏林法院審理中。翁偲哲，本科畢業於蘭州大學理論物理專業，後赴美國南加州大學攻讀電氣工程博士，因跨國提供麻醉藥物，在美國面臨終身監禁。

另外，團夥成員蔣中懿，是慕尼黑工業大學機器人學碩士，多次迷姦同居女友，被判刑11年3個月。徐許開元，畢業於德國歐洲應用科技大學，參與傳播犯罪影像，據外媒報導其畏罪自殺。

據南方周末報導，2020年至2024年間，Telegram上一個名為「德國高級駕校」的8人群多名成員被指控在德國迷姦多名女性，受害人大多為華人女性。直到2024年11月張大鵬落網，這起被加密軟件、跨境藥物流通、熟人網絡與厭女狂歡共同包裹的性犯罪，才從他們自以為安全的暗處，被拖入司法和公眾的視野。

該犯罪團夥依託加密聊天軟件Telegram組建的「德國駕校」群組，成員超4500人，使用黑話交流：女性稱「汽車」、迷藥稱「汽油」、性侵稱「開車」，甚至將昏迷受害者辱稱為「死豬」。

其中，28歲的蔣中懿（Zhongyi J.，音譯）對昏迷女性存有獨特的性癖好。起訴書披露，他的性興奮來自於，想像一名女性在無意識狀態下，被迫承受他的性行為。他在法庭上稱，自己從小就覺得「睡著的女性很美」。他曾7次迷姦同他有親密關係的女性，並將高跟鞋、香菸、自己的腳趾等異物插入被害人體內。

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