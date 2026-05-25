快訊

張曼玉61歲近況曝光！法國豪宅廚房「美到像電影場景」　親手做果醬掀熱議

7-ELEVEN開出2張千萬發票 共12名幸運兒爽中大獎…他用45元買飲料抱走千萬

40元買飲料中千萬！萊爾富開出統一發票特別獎 另2名幸運兒抱回20萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

防伊波拉風險 中國宣布自剛果入境須自我監測21天

世界日報／ 中國新聞組╱北京25日電
位於非洲中部的剛果民主共和國近期爆發伊波拉疫情，目前疑似病例已升至867例，已死亡的疑似病例為204例。圖為5月21日，在剛果民主共和國東部伊圖里省首府布尼亞的治療點，醫護人員正準備轉移死亡病患的遺體。(新華社)
位於非洲中部的剛果民主共和國近期爆發伊波拉疫情，目前疑似病例已升至867例，已死亡的疑似病例為204例。圖為5月21日，在剛果民主共和國東部伊圖里省首府布尼亞的治療點，醫護人員正準備轉移死亡病患的遺體。(新華社)

世界衛生組織5月17日宣布，剛果民主共和國（中稱「剛果（金）」）與烏干達的伊波拉病毒病疫情已構成「國際關注的突發公共衛生事件」。為控制相關風險，中國疾控中心公告：近期，從剛果（金）和烏干達等疫情風險國家和地區來（返）華人員，自入境之日起，進行21天自我健康監測。

公告稱，如出現發熱、乏力、頭痛、咽喉痛、嘔吐、腹瀉、不明原因出血等症狀，要及時就醫。就醫前，需電話聯繫當地疾控中心或社區衛生服務中心，在專業指導下就醫；如自行前往就醫的，盡量不乘坐公共交通，做好個人防護，避免與他人肢體接觸。就醫時，要主動告知醫生境外旅行史、可疑接觸史等情況。

中國疾控中心也呼籲中國各級各類醫療衛生機構接診時，對有發熱、乏力、頭痛、咽喉痛、嘔吐、腹瀉、不明原因出血等伊波拉可疑症狀者，要主動詢問其境外旅行史、旅居地、可疑接觸史，發現自剛果（金）和烏干達等疫情風險國家和地區的返回人員、外籍人員，及時向醫院公共衛生科和轄區疾控中心報告。

中國疾控中心表示，本次伊波拉病毒病疫情波及的國家和地區可能會有變化，需持續關注世界衛生組織公布的相關動態信息。

據新華社發自剛果民主共和國首都金夏沙的報導，剛果民主共和國政府23日表示，該國新一輪伊波拉疫情疑似病例已升至867例，已死亡的疑似病例為204例。疫情重災區、該國東部伊圖里省首府布尼亞的機場已暫停所有進出港客運航班。

隨著疫情外溢風險上升，剛果民主共和國東部鄰國烏干達已加強邊境和交通管控，嚴防伊波拉疫情輸入。烏干達衛生部23日稱，該國新增3例伊波拉確診病例，累計確診病例升至5例，且首次出現本土病例。

延伸閱讀

民主剛果伊波拉風險升至最高 烏干達已5病例 10鄰國恐遭殃

伊波拉疫情升級「國際緊急事件」6美國人疑接觸

剛果民主共和國爆伊波拉疫情 已釀65死

WHO升級伊波拉疫情「國際緊急事件」 給各國2建議

相關新聞

媒體揭發福建新鮮楊梅浸泡防腐劑、甜味劑 記者面臨死亡威脅

福建電視台綜合頻道《第一幫幫團》欄目記者日前深入福建漳州龍海區浮宮鎮、白水鎮調查暗訪，於本月15日公開揭發當地新鮮楊梅採收後會浸泡含違禁防腐劑和「三無」甜味劑的藥水。事件曝光後，導致漳州楊梅從每斤（500公克）人民幣13.8元暴跌至1元，而揭露該事件的記者隨後也傳出遭到死亡威脅。

山西礦災救援受阻 企業偷採不讓工人帶定位卡

中國山西省長治市沁源縣留神峪煤礦瓦斯爆炸，許多下井人員未按規定佩戴人員定位卡，造成救援困難。有工人表示，企業偷偷開採未經...

「手擀」麵不是手工擀？ 央視起底「心機商標」亂象

央視25日報導，「手擀」麵並非真的用手擀、「零加」不代表零添加、「樹上熟」也不一定是自然成熟。這些原本用來描述產品特質的詞語，被部分商家搶注為商標，再搭配包裝設計與宣傳文字，讓消費者真假難辨。部分消費者將這類商標稱為「心機商標」。

中國第8次太空會師…神23進駐天宮 3.5小時對接神21

中國神舟23號載人飛船昨晚發射，今天凌晨成功對接於空間站天和核心艙徑向端口，神舟23號航天員乘組順利進駐中國空間站「天宮」， 整個對接過程歷時約3.5小時，完成中國航天史上第8次「太空會師」，航天員乘組狀態良好。

阿嬤情書破10億票房 小本電影新高 星媒解讀為「統戰片」

據貓眼專業版數據，24日11時38分，潮汕方言電影「給阿嬤的情書」上映25天，這部成本僅1400萬元（人民幣，下同，約206萬美元）、全素人出演的電影，總票房已突破10億元，持續刷新中國電影中小成本現實題材電影的票房紀錄。導演藍鴻春感慨：「精耕細作、扎根生活的誠意之作，是不會被市場辜負的。」

合適嗎…五月天阿信曬照 粉絲搶胡同公廁打卡 居民：不堪其擾

五月天在北京鳥巢連唱12場，剛收官沒兩天，主唱阿信卻因為一張公廁打卡照登上熱搜——不是誇他接地氣，而是因為粉絲「偵查能力」太強，直接把居民公共廁所變成打卡景點，鬧得胡同居民苦不堪言。事情發酵後，阿信在個人社交媒體評論區發文致歉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。