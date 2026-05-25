山西礦災 中國官媒：陰陽圖紙、無人員定位阻救援

中國山西省長治市沁源縣留神峪煤礦瓦斯爆炸造成至少82人死亡。中國應急管理部主管的中國應急管理報發文表示，此次救援最大的困難是很多下井人員未按規定佩戴人員定位卡，及礦方提交的井下圖紙與實際巷道不符，無法確定搜救方向。

中國山西省沁源縣留神峪煤礦22日發生瓦斯爆炸，截至23日晚上10時30分，造成82人遇難，2人失聯，128人受傷。

中國應急管理報微信公眾號24日發文表示，意外發生時，礦井實施一天分3班的輪班工作制度，中班在井下作業，當時下井有247人。此次救援最大的困難是無人員定位、無準確地圖。

據相關人員介紹，人員定位卡是整個礦難救援體系中第一道防線，定位卡會實時定位人員訊息，精確到具體的巷道和工作面。一旦發生事故，救援人員可以在第一時間根據人員定位卡訊息鎖定被困人員位置，制定高效搜救方案。

但事故發生後，相關部門確定，下井人員中有103人未按規定佩戴人員定位卡。

此外，礦方提交的井下圖紙與實際巷道不符，無法準確指出搜救方向。救援人員升井後反映，井下部分地點在圖紙上根本沒有標注。現場指揮部只能不斷增派人手，在一條條巷道中反覆「過篩子」式搜救。

現場調度指揮人員對企業人員嚴厲地說：「你們這就是『陰陽圖紙』！都到這個關鍵時刻了，難道還要隱瞞嗎？」

長治市應急管理局相關負責人表示，在現場搜救過程中，因系統複雜，搜救範圍大，有毒有害氣體長時間超標，存在發生次生災害的風險，對搜救工作帶來一定難度。

此次發生爆炸的位置，位於地面以下300公尺處，有可能存在失聯人員的巷道有3條，每條長度約1000公尺。據升井的救援人員描述，受到爆炸影響，井下部分巷道形成斷壁殘垣和積水，救援人員無法進入。現場指揮部判斷，相關地方極有可能存在失聯人員。

目前傷者主要是受到有毒氣體傷害，最重要的治療方式是高壓吸氧，防止出現遲發性腦病。

長治市相關負責人在新聞發布會上表示，初步判斷，涉事煤礦企業有重大違法行為。