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山西礦災 中國官媒：陰陽圖紙、無人員定位阻救援

中央社／ 台北25日電
山西長治市沁源縣山西通洲集團留神峪煤業有限公司井下發生瓦斯爆炸事故，造成重大人員傷亡。 新華社
山西長治市沁源縣山西通洲集團留神峪煤業有限公司井下發生瓦斯爆炸事故，造成重大人員傷亡。 新華社

中國山西省長治市沁源縣留神峪煤礦瓦斯爆炸造成至少82人死亡。中國應急管理部主管的中國應急管理報發文表示，此次救援最大的困難是很多下井人員未按規定佩戴人員定位卡，及礦方提交的井下圖紙與實際巷道不符，無法確定搜救方向。

中國山西省沁源縣留神峪煤礦22日發生瓦斯爆炸，截至23日晚上10時30分，造成82人遇難，2人失聯，128人受傷。

中國應急管理報微信公眾號24日發文表示，意外發生時，礦井實施一天分3班的輪班工作制度，中班在井下作業，當時下井有247人。此次救援最大的困難是無人員定位、無準確地圖。

據相關人員介紹，人員定位卡是整個礦難救援體系中第一道防線，定位卡會實時定位人員訊息，精確到具體的巷道和工作面。一旦發生事故，救援人員可以在第一時間根據人員定位卡訊息鎖定被困人員位置，制定高效搜救方案。

但事故發生後，相關部門確定，下井人員中有103人未按規定佩戴人員定位卡。

此外，礦方提交的井下圖紙與實際巷道不符，無法準確指出搜救方向。救援人員升井後反映，井下部分地點在圖紙上根本沒有標注。現場指揮部只能不斷增派人手，在一條條巷道中反覆「過篩子」式搜救。

現場調度指揮人員對企業人員嚴厲地說：「你們這就是『陰陽圖紙』！都到這個關鍵時刻了，難道還要隱瞞嗎？」

長治市應急管理局相關負責人表示，在現場搜救過程中，因系統複雜，搜救範圍大，有毒有害氣體長時間超標，存在發生次生災害的風險，對搜救工作帶來一定難度。

此次發生爆炸的位置，位於地面以下300公尺處，有可能存在失聯人員的巷道有3條，每條長度約1000公尺。據升井的救援人員描述，受到爆炸影響，井下部分巷道形成斷壁殘垣和積水，救援人員無法進入。現場指揮部判斷，相關地方極有可能存在失聯人員。

目前傷者主要是受到有毒氣體傷害，最重要的治療方式是高壓吸氧，防止出現遲發性腦病。

長治市相關負責人在新聞發布會上表示，初步判斷，涉事煤礦企業有重大違法行為。

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