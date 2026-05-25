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壞爸爭撫養權後失蹤！祖父母離世2幼童住老人院 媽心痛領回孩子

香港01／ 撰文：賈桂琳
1名男子離婚時為「爭一口氣」搶奪一對子女的撫養權。圖／AI生成
1名男子離婚時為「爭一口氣」搶奪一對子女的撫養權。圖／AI生成

離婚切勿將子女當成報復籌碼！大陸河南法院近日審結1宗令人痛心的倫常糾紛官司。1名男子離婚時為「爭一口氣」搶奪一對子女的撫養權，更揚言會獨力養大孩子。豈料獲得撫養權後卻長年失蹤、將孩子丟給年邁父母，交由對方「帶孫」。

惟其後祖父母相繼離世，最終2名年幼子女被迫淪落到老人院獨自生活。事件曝光後隨即引發網友怒火，斥責涉事父親「只爭不養」，完全將孩子當成鬥氣戰利品。而孩子的母親知道事件，立即將孩子帶走照顧，並向法院提出訴訟，最終奪回撫養權。

狠父為面子爭撫養權轉頭失蹤 2子隨祖父寄居老人院

根據《縱覽新聞》報導，大陸男子郭某與女子劉某於2013年結婚，婚後育有2名子女。2018年雙方感情破裂協議離婚，郭某當時為了「爭面子、出氣」，主動要求取得2名子女的撫養權，並承諾獨力承擔所有撫養開支，最終成功奪得撫養權。

未料離婚後，郭某的真面目隨即現形，長年在外遊蕩、對子女不聞不問，2名孩子交由年邁的父母照顧。

祖母離世後，祖父因無力照顧2名孫兒，迫於無奈下，唯有帶同他們一同遷入老人院生活。直到祖父亦離世，2名年幼孩童被迫獨自留在老人院內，日常僅靠院舍職工勉強照料，長期缺乏親情陪伴與家庭教育。

生母意外揭發子女慘況怒入稟 法官怒斥男子無賴

至2026年2月，母親劉某意外得知子女淪落到在老人院生活的淒慘處境後，心痛欲絕，隨即將2名孩子接回身邊照顧，並憤而向法庭入稟，要求變更子女撫養權。她指出，前夫郭某過去完全未履行撫養義務，而2名子女均明確表示願意跟隨母親生活。

河南高院審理案件時指出，子女撫養權歸屬的核心原則是「最有利於子女健康成長」。本案中，郭某雖在離婚時取得撫養權，卻長年棄養，導致孩子長期缺乏家庭關愛與穩定成長環境，身心發展嚴重受損。考慮到2名子女已年滿8歲，清楚表達意願，且母親劉某具備撫養能力，法院最終裁定2名子女的撫養權判給母親劉某；父親郭某須自入稟當月起，按月支付子女贍養費，直至2名子女分別年滿18歲。

香港法律同重「子女最佳利益」　疏忽照顧、棄養最高可監禁10年

事實上，香港家事法律與內地一致，同樣以「子女最佳利益」為最高原則，法院在處理撫養權爭議時，會優先考慮孩子的身心健康與成長需要。根據香港《未成年人監護條例》，父母任何一方不履行撫養及贍養義務，另一方可向法院申請管養令及定期贍養令，甚至可申請「扣押入息令」，直接從拖欠方收入中扣除撫養費。

此外，香港法律對棄養兒童設有嚴厲的刑事檢控。香港《侵害人身罪條例》明確規定，父母或監護人若對16歲以下兒童施以「疏忽照顧、遺棄」，導致兒童健康受損，最高可被判監10年。

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文章授權轉載自《香港01》

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