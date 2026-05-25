香港誕生首位太空人 特首祝賀

香港首位太空人黎家盈（女）昨晚搭乘中國神舟二十三號載人飛船成功升空，隨後順利進駐「天宮」，香港行政長官李家超向黎家盈等3名太空人致敬和祝福。

李家超說：「此次任務極具意義，既是『十五五』時期的首次載人飛行任務，亦是首次有來自香港特區的載荷專家參與其中，全港市民都感到振奮和自豪。」

他說，港府會把握首次有香港專家參與執行國家航天飛行任務的歷史時刻，進一步提升科普教育，展示國家航天科技發展的輝煌成就，聚焦香港對國家航天事業的獨特貢獻，並激發青少年投身創新科技領域，為中國和香港培育更多創科人才。

神舟二十三號昨晚11時9分升空，由於飛船有首位香港太空人，發射過程受到各界關注，一些學校、商場、同鄉會等進行電視直播，吸引不少人觀看，也帶來一股太空科學熱潮。

黎家盈於1982年在港出生，是香港大學電腦科學博士，曾任香港警務處警司，專責資訊科技及電腦保安工作。

2022年，中國載人航天工程辦公室在港招募載荷專家（太空人），黎家盈報名參加，最終在120名候選人之中脫穎而出，2024年成為航天員。

據公布，黎家盈與另外兩名太空人將與神舟二十一號3名太空人輪換，之後展開100餘項科學與應用的研究和驗證，包括空間生科學、空間材料科學、微重力流體物理、航天醫學、航天新技術等。

神州二十一號的太空人已在太空停留超過200天；神州二十三號的3名太空人之中，將會有一人停留1年。