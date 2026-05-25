陸神舟23號順利升空 首位香港太空人進駐「天宮」太空站

5月24日23時08分，搭載神舟23號載人飛船的長征二號F遙23運載火箭在酒泉衛星發射中心點火發射。25日5時13分，神舟23號太空人順利進駐「天宮」，中國航天員完成第8次「太空會師」。大陸此次太空任務特殊之處是三名太空人中有一位是來自香港的黎家盈。

新華社報導，黎家盈是中國首位來自香港的航天員，也是首個執行飛行任務的第四批航天員，入選前在香港特別行政區政府警務處工作。

中國載人航天工程新聞發言人張靜波表示，根據任務安排，黎家盈完成了空間科學研究與技術試驗、空間站組合體管理，以及載人飛船和空間機械臂操作等飛行任務強化訓練，滿足執行飛行任務的各項要求。

對於張靜波登上太空，新華社特別發表題為「港澳參與國家航天事業之路越走越寬廣」的評論稱，「在『一國兩制』的堅實保障下，港澳參與國家航天事業的領域持續拓展、層次不斷提升，探索蒼穹的奮進之路正越走越寬廣」。

黎家盈1982年11月出生於香港，籍貫廣東順德，擁有博士學位，早前任職香港特別行政區政府警務處警司，2024年6月入選神舟23號載人飛行任務乘組。

大陸這次太空任務另兩名太空人為現年40歲的朱楊柱和張志遠。朱楊柱為解放軍航天員大隊三級航天員，陸軍上校軍銜，曾任航天工程大學副教授；張志遠為解放軍航天員大隊三級航天員，空軍上校軍銜，曾任解放軍空軍航空兵某部一級飛行員。

張靜波稱，按計劃，神舟23號航天員乘組在軌期間將新開展百餘項科學與應用項目，主要針對空間生命科學、空間材料科學、微重力流體物理、航天醫學、航天新技術等領域前沿科學與技術問題進行深入研究和驗證。

此外，此次太空任務三名太空人中，有一人將開展一年期在軌駐留試驗。張靜波說，為期一年的太空駐留，一是將實施中國首個太空人體研究計劃，全面獲取航天員更長期飛行數據，豐富任務實施經驗；二是將驗證航天員長期飛行健康保障能力，完善在軌醫療與防護體系；三是將為科學項目和相關技術驗證提供更長期的延續性研究機遇。

黎家盈是首位來自香港的太空人，早前任職於香港警務處警司。（中新社）