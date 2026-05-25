快訊

消防疑慮…毒煙高熱難疏散 醫院禁電動車進室內停車場

美伊和平協議接近定案…伊稱不尋求擁核 川普：荷莫茲將開放

聽新聞
0:00 / 0:00

走進三星堆 看雲岡石窟特展

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
「雲岡石窟特展」在三星堆博物館啟幕。本報德陽傳真
「雲岡石窟特展」在三星堆博物館啟幕。本報德陽傳真

五月十八日，「雲岡石窟：始建於北魏平城時代的世界文化遺產」特展在三星堆博物館正式開幕。作為三星堆博物館「世界文化遺產主題系列特展」之一，本次展覽以南北文化遺產為紐帶，系統呈現雲岡石窟的歷史底蘊與藝術成就。

據瞭解，本次展覽由三星堆博物館、雲岡研究院聯合主辦，山西博物院、大同市博物館等七家文博單位協辦，彙集石刻造像、金器、玻璃器、銅器及高精度三Ｄ列印複製品等各類展品一百廿餘件（套），是雲岡石窟在西南地區首個大規模獨立專題特展。

展覽設置「皇家石窟」、「文明麗跡」、「保護傳承」三大篇章，全方位解讀雲岡石窟的文化內涵與時代價值。第一單元「皇家石窟」還原北魏社會風貌、民族融合與中外交流背景，梳理石窟一千五百餘年歷史變遷，展現千年雲岡的恢弘格局。第二單元「文明麗跡」從藝術造型角度分期解析雲岡早、中、晚期藝術特徵，深挖文化融合創新內涵，闡釋其在藝術史上的里程碑意義。第三單元「保護傳承」則立足雲岡石窟的突出普遍價值與保護利用實踐，從石窟本體保護、雲岡學研究、數位化保護利用三大維度，展示雲岡石窟保護的範本。據悉，展覽將持續至十月卅一日。

延伸閱讀

原博館攜手史前館 共推原住民文化研究交流

台灣印象新作登場　帶你一覽大稻埕百年風華 tittot琉園台灣印象系列前進大稻埕展出

好讀周報／台大辦「對話諾貝爾」特展 激勵年輕學子挖掘潛能

十三行博物館攜手韓國國立海洋博物館推出「阮ê海海人生」特展 潛入臺韓海女的藍色記憶

相關新聞

花開無界 千種花卉綻放京城

以「花開無界」為主題的二○二六北京國際花展日前開幕。這場宏大的花事持續三十三天，上千種鮮花陸續亮相，很多展園由園藝大師一手打造。

走進三星堆 看雲岡石窟特展

五月十八日，「雲岡石窟：始建於北魏平城時代的世界文化遺產」特展在三星堆博物館正式開幕。作為三星堆博物館「世界文化遺產主題系列特展」之一，本次展覽以南北文化遺產為紐帶，系統呈現雲岡石窟的歷史底蘊與藝術成就。

山西煤礦爆炸釀重大傷亡 新華社質疑是否冒險超採？

山西留神峪煤礦瓦斯爆炸事故造成重大人員傷亡，新華社24日刊出評論文章，直指事故背後存在多重疑點，並追問「過往罰單為何未能阻止事故」「安全責任是否懸空」「制度執行是否流於形式」「是否存在冒險超採」等問題，強調事故暴露安全監管與責任落實缺口，再度為礦山安全敲響警鐘。

大陸各地近期豪雨成災 全因聖嬰現象作祟？專家這樣說

中國大陸多地近期豪雨成災，累計已造成數十人死亡或失蹤。中國氣象局24日警告，未來三天中國中東部還會出現大範圍降雨天氣。對於近期何以雨下得特別多、特別急，大陸國家氣候中心指出，這是多個環流系統共同作用的結果。但從更長期時間尺度看，全球快速變暖加上聖嬰現象發展，也為中國汛期強降水發生提供了氣候背景條件。

影／雨炸武漢！官方緊急宣布「停課、停業、停集會」

大陸多地近日出現暴雨天氣，已釀多人不幸罹難或失蹤，地方政府因此不敢大意。湖北武漢24日上午發布暴雨紅色預警，並要求停止集會、停課、停業（特殊行業除外）。大陸中央氣象台指出，今明兩天為本輪降雨最強時段，湖北、安徽、湖南等地部分地區將有大暴雨，局部地區降雨量恐超過350毫米。

山西煤礦爆炸 陸官媒：時刻繃緊安全生產這根弦

山西長治煤礦事故，已造成至少82人死亡、2人失聯、128人受傷，為大陸近年傷亡最嚴重的煤礦安全事故之一。中共中央機關報《人民日報》24日發出評論文章「今日談」稱，每次事故都是一記警鐘，要徹底扭轉重發展輕安全、重事後輕平時的傾向，以萬全之備應對萬一之險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。