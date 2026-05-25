走進三星堆 看雲岡石窟特展

五月十八日，「雲岡石窟：始建於北魏平城時代的世界文化遺產」特展在三星堆博物館正式開幕。作為三星堆博物館「世界文化遺產主題系列特展」之一，本次展覽以南北文化遺產為紐帶，系統呈現雲岡石窟的歷史底蘊與藝術成就。

據瞭解，本次展覽由三星堆博物館、雲岡研究院聯合主辦，山西博物院、大同市博物館等七家文博單位協辦，彙集石刻造像、金器、玻璃器、銅器及高精度三Ｄ列印複製品等各類展品一百廿餘件（套），是雲岡石窟在西南地區首個大規模獨立專題特展。

展覽設置「皇家石窟」、「文明麗跡」、「保護傳承」三大篇章，全方位解讀雲岡石窟的文化內涵與時代價值。第一單元「皇家石窟」還原北魏社會風貌、民族融合與中外交流背景，梳理石窟一千五百餘年歷史變遷，展現千年雲岡的恢弘格局。第二單元「文明麗跡」從藝術造型角度分期解析雲岡早、中、晚期藝術特徵，深挖文化融合創新內涵，闡釋其在藝術史上的里程碑意義。第三單元「保護傳承」則立足雲岡石窟的突出普遍價值與保護利用實踐，從石窟本體保護、雲岡學研究、數位化保護利用三大維度，展示雲岡石窟保護的範本。據悉，展覽將持續至十月卅一日。