花開無界 千種花卉綻放京城

以「花開無界」為主題的二○二六北京國際花展日前開幕。這場宏大的花事持續三十三天，上千種鮮花陸續亮相，很多展園由園藝大師一手打造。

豐台區麗澤金融商務區辦公大樓林立，花展的核心展區就坐落其間。本次花展彙集了全球卅餘個國家和地區的上百類、超一千種主流及珍稀花卉，包括新品馬蹄蓮、兜蘭、紅掌、彩葉芋、落葉杜鵑，以及南美嘉寶果、荷蘭蝴蝶蘭、比利時鳳梨、泰國花燭。多款「頂流」單品首次公開展出。

核心展區設有四十一個室外展園，包含四個大師園、四個專類園、十七個競賽園、八個企業園及八處特色主題園區。其中，大師園由荷蘭、英國與中國頂尖景觀設計師連袂打造，整體水準對標國際頂級的切爾西花展。

其中一座大師園「未來花園」別具特色。「未來花園」出自荷蘭知名設計師尤蒂斯．範德普之手。

「我在花園裡，設計了一個小小的溫室，它代表高科技的未來。」她說，中國花卉市場潛力巨大，希望跟各國設計師、花企一起，共同推動全球花卉產業升級。

北京花卉協會秘書長李海波介紹，本次花展共吸引八十餘家中外企業參展，其中國際企業近廿家，涵蓋花卉育種、園藝設計、花卉資材等全產業鏈領域，兼具市民觀賞與行業交流雙重價值。

花展的所在地豐台，素來有「花鄉」的美名。明清時期就以精湛的技藝成就了皇家御苑的傳奇。如今，豐台依舊花香濃郁，芳香滿京城。近年來，豐台區建設了中國首個銷地鮮花拍賣中心、北京花卉交易中心等標誌性平台，正打造千億級花卉產業。