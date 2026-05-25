快訊

消防疑慮…毒煙高熱難疏散 醫院禁電動車進室內停車場

美伊和平協議接近定案…伊稱不尋求擁核 川普：荷莫茲將開放

聽新聞
0:00 / 0:00

花開無界 千種花卉綻放京城

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
以「花開無界」為主題的二○二六北京國際花展在豐台舉辦。本報北京傳真
以「花開無界」為主題的二○二六北京國際花展在豐台舉辦。本報北京傳真

以「花開無界」為主題的二○二六北京國際花展日前開幕。這場宏大的花事持續三十三天，上千種鮮花陸續亮相，很多展園由園藝大師一手打造。

豐台區麗澤金融商務區辦公大樓林立，花展的核心展區就坐落其間。本次花展彙集了全球卅餘個國家和地區的上百類、超一千種主流及珍稀花卉，包括新品馬蹄蓮、兜蘭、紅掌、彩葉芋、落葉杜鵑，以及南美嘉寶果、荷蘭蝴蝶蘭、比利時鳳梨、泰國花燭。多款「頂流」單品首次公開展出。

核心展區設有四十一個室外展園，包含四個大師園、四個專類園、十七個競賽園、八個企業園及八處特色主題園區。其中，大師園由荷蘭、英國與中國頂尖景觀設計師連袂打造，整體水準對標國際頂級的切爾西花展。

其中一座大師園「未來花園」別具特色。「未來花園」出自荷蘭知名設計師尤蒂斯．範德普之手。

「我在花園裡，設計了一個小小的溫室，它代表高科技的未來。」她說，中國花卉市場潛力巨大，希望跟各國設計師、花企一起，共同推動全球花卉產業升級。

北京花卉協會秘書長李海波介紹，本次花展共吸引八十餘家中外企業參展，其中國際企業近廿家，涵蓋花卉育種、園藝設計、花卉資材等全產業鏈領域，兼具市民觀賞與行業交流雙重價值。

花展的所在地豐台，素來有「花鄉」的美名。明清時期就以精湛的技藝成就了皇家御苑的傳奇。如今，豐台依舊花香濃郁，芳香滿京城。近年來，豐台區建設了中國首個銷地鮮花拍賣中心、北京花卉交易中心等標誌性平台，正打造千億級花卉產業。

北京 泰國 荷蘭

延伸閱讀

【海天遊蹤】黃子揚／寂是時間的光澤

【台灣味：蘭花】徐振輔／重返國蘭的黃金年代

用20年才知！悠遊卡「隱藏設計」曝光 網讚神作：超越96萬了

大屋頂下／台獨上了川習會菜單—賴清德從棋子到棄子

相關新聞

花開無界 千種花卉綻放京城

以「花開無界」為主題的二○二六北京國際花展日前開幕。這場宏大的花事持續三十三天，上千種鮮花陸續亮相，很多展園由園藝大師一手打造。

走進三星堆 看雲岡石窟特展

五月十八日，「雲岡石窟：始建於北魏平城時代的世界文化遺產」特展在三星堆博物館正式開幕。作為三星堆博物館「世界文化遺產主題系列特展」之一，本次展覽以南北文化遺產為紐帶，系統呈現雲岡石窟的歷史底蘊與藝術成就。

山西煤礦爆炸釀重大傷亡 新華社質疑是否冒險超採？

山西留神峪煤礦瓦斯爆炸事故造成重大人員傷亡，新華社24日刊出評論文章，直指事故背後存在多重疑點，並追問「過往罰單為何未能阻止事故」「安全責任是否懸空」「制度執行是否流於形式」「是否存在冒險超採」等問題，強調事故暴露安全監管與責任落實缺口，再度為礦山安全敲響警鐘。

大陸各地近期豪雨成災 全因聖嬰現象作祟？專家這樣說

中國大陸多地近期豪雨成災，累計已造成數十人死亡或失蹤。中國氣象局24日警告，未來三天中國中東部還會出現大範圍降雨天氣。對於近期何以雨下得特別多、特別急，大陸國家氣候中心指出，這是多個環流系統共同作用的結果。但從更長期時間尺度看，全球快速變暖加上聖嬰現象發展，也為中國汛期強降水發生提供了氣候背景條件。

影／雨炸武漢！官方緊急宣布「停課、停業、停集會」

大陸多地近日出現暴雨天氣，已釀多人不幸罹難或失蹤，地方政府因此不敢大意。湖北武漢24日上午發布暴雨紅色預警，並要求停止集會、停課、停業（特殊行業除外）。大陸中央氣象台指出，今明兩天為本輪降雨最強時段，湖北、安徽、湖南等地部分地區將有大暴雨，局部地區降雨量恐超過350毫米。

山西煤礦爆炸 陸官媒：時刻繃緊安全生產這根弦

山西長治煤礦事故，已造成至少82人死亡、2人失聯、128人受傷，為大陸近年傷亡最嚴重的煤礦安全事故之一。中共中央機關報《人民日報》24日發出評論文章「今日談」稱，每次事故都是一記警鐘，要徹底扭轉重發展輕安全、重事後輕平時的傾向，以萬全之備應對萬一之險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。